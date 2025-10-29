Facebook X-twitter Youtube Instagram

Alfredo Cornejo: “El que ganaba todas las elecciones las perdió. San Carlos está dando vuelta la pagina”

El gobernador Alfredo Cornejo pasó por San Carlos y dejó una serie de definiciones sobre las últimas elecciones en el Valle de Uco y el triunfo de Cambia Mendoza mas La Libertad Avanza.

En el marco de la visita de Cornejo al departamento de San Carlos, con el objetivo de revisar los avances de la obra de ampliación de la Planta Depuradora, el primer mandatario provincial dio una serie de declaraciones sobre el triunfo obtenido por el frente político gobernante. En ese contexto indicó que: “se ganó en todo Valle de Uco, con una elección muy buena en Tupungato”.  En relación a las elecciones en San Carlos hizo mencion a las condiciones en las que se dieron, no solo por la cantidad de listas compitiendo, sino por los mensajes dañinos que circularon. En ese sentido expresó “el que ganaba todas las elecciones las perdió. San Carlos está dando vuelta la pagina con ese clima de odio, bronca”.

Por otra parte el gobernador dijo que San Carlos necesita crecer, con más agricultura, más empresas, más turismo, más actividad económica y generación de riqueza. Y eso depende mucho del clima de negocios que hay en el departamento. Que las ideas no sean todas negativas. Un clima negativo, de odio, de bronca, no ayuda a un clima de negocios.

En relación a su nuevo aliado, el actual Intendente sancarlino, el gobernador  dijo estar muy conforme del trabajo con Morillas, de lo que se ha podido impulsar, sobre todo en turismo. Finalmente expresó “Si la política de San Carlos sigue el rumbo que el ciudadano eligió estas últimas elecciones,  seguramente  se trasladará al clima económico”.

