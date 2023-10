Algo nublado con heladas parciales e inestable en cordillera: el pronóstico de este martes

La máxima sería de 23 grados en la provincia de Mendoza.

Este martes 31 de octubre, se presentará algo nublado con ascenso de la temperatura en la provincia de Mendoza.

La temperatura para hoy, en el Valle de Uco puede llegar a los 20 grados y por la noche habrá temperaturas que rondarán los 13 grados, con vientos del sur a lo largo del día.

El pronóstico de Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica un día: “Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Heladas parciales. Precipitaciones en el sur provincial durante la noche. Inestable en cordillera. Máxima: 23ºC Mínima: 6ºC”.

Las mínimas estimadas son en el : Oasis norte – este: 0 a 3 C, Valle de Uco: -1.5 a 1 C. San Rafael y G. Alvear: -2 a 0.5 C.