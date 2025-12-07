Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 7, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 7, 2025

logo el cuco digital

Allanamiento en Vista Flores: secuestraron estupefacientes, dinero y celulares

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho ocurrió en el departamento de Tunuyán.

Ayer a las 15.50, personal del Departamento Lucha contra el Narcotráfico Valle de Uco llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en Vista Flores, en el departamento de Tunuyán.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia durante el operativo, se incautaron 25 envoltorios de clorhidrato de cocaína con un peso total de 8,3 gramos, un envoltorio de cannabis con 0,3 gramos, una suma de $693.350 en efectivo y cuatro teléfonos celulares.

En el lugar se concretó la detención comunicada de una pareja: un hombre de 51 años y una mujer de 41. Por orden del ayudante fiscal, se dispuso el secuestro del material estupefaciente, el dinero y los celulares.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Voraz incendio de un colectivo que había salido desde el Valle de Uco hacia ciudad

Tunuyán: nuevos allanamientos por una causa de estafas y presunta asociación ilícita 

Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Sube la RTO a partir del 1 de enero: cuánto habrá que pagar por la revisión de los vehículos

Moto robada en Tunuyán: la policía la recuperó y detuvo a una persona

Tunuyán: conducía ebrio en moto y fue detenido en un control policial

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO