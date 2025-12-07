Allanamiento en Vista Flores: secuestraron estupefacientes, dinero y celulares

El hecho ocurrió en el departamento de Tunuyán.

Ayer a las 15.50, personal del Departamento Lucha contra el Narcotráfico Valle de Uco llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en Vista Flores, en el departamento de Tunuyán.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia durante el operativo, se incautaron 25 envoltorios de clorhidrato de cocaína con un peso total de 8,3 gramos, un envoltorio de cannabis con 0,3 gramos, una suma de $693.350 en efectivo y cuatro teléfonos celulares.

En el lugar se concretó la detención comunicada de una pareja: un hombre de 51 años y una mujer de 41. Por orden del ayudante fiscal, se dispuso el secuestro del material estupefaciente, el dinero y los celulares.