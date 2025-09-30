Allanamientos con más de 60 efectivos en zonas “calientes” de Tunuyán: se busca a delincuentes y armas

Los procedimientos se llevan adelante de forma simultanea.

Mañana movida en materia policial en el departamento de Tunuyán, debido a varios allanamientos en simultáneo que está llevando adelante. Los trabajos se realizan en los barrios La Tablada, Tonadita y otros barrios que se ubican en terrenos usurpados.

Los allanamientos se realizan en el marco de investigaciones que lleva adelante el Ministerio Publico Fiscal. De dichos procedimientos forman parte personal de Investigaciones, Cuerpos Especiales, personal de Comisará 15 y la División de Drones.

“Estas maniobras vienen a dar respuesta a los vecinos que denunciaron diferentes tipos de hechos como delitos contra la propiedad y disputas vecinales que tenemos en estos puntos”, aseguró Juan Ortubia, quien está al frente de la Departamental Tunuyán.

“Las maniobras que hoy se están realizando y otros trabajos que ya venimos realizando, todas han tenido resultados positivos”, aseguró Ortubia.

Respecto a los resultados concretos de los procedimientos que se están desarrollando, desde Investigaciones, aseguraron que en las próximas horas se dar a conocer los resultados con exactitud.