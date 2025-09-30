Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 30, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 30, 2025

logo el cuco digital

Allanamientos con más de 60 efectivos en zonas “calientes” de Tunuyán: se busca a delincuentes y armas

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Los procedimientos se llevan adelante de forma simultanea.

Mañana movida en materia policial en el departamento de Tunuyán, debido a varios allanamientos en simultáneo que está llevando adelante. Los trabajos se realizan en los barrios La Tablada, Tonadita y otros barrios que se ubican en terrenos usurpados.

Los allanamientos se realizan en el marco de investigaciones que lleva adelante el Ministerio Publico Fiscal. De dichos procedimientos forman parte personal de Investigaciones, Cuerpos Especiales, personal de Comisará 15 y la División de Drones.

“Estas maniobras vienen a dar respuesta a los vecinos que denunciaron diferentes tipos de hechos como delitos contra la propiedad y disputas vecinales que tenemos en estos puntos”, aseguró Juan Ortubia, quien está al frente de la Departamental Tunuyán.

“Las maniobras que hoy se están realizando y otros trabajos que ya venimos realizando, todas han tenido resultados positivos”, aseguró Ortubia.

Respecto a los resultados concretos de los procedimientos que se están desarrollando, desde Investigaciones, aseguraron que en las próximas horas se dar a conocer los resultados con exactitud.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de Valle de Uco está siendo investigado por estafas millonarias y asociación ilícita

Buscan a una joven brasileña que desapareció en Pareditas: la Fiscalía pide colaboración

Tupungato: robó unas cervezas, se escondió en una cuneta y fue detenido 

Mientras daba clases el viento le tiró un árbol sobre la camioneta: la angustia de un docente de Cordón del Plata

Se ausentó de su casa por cuatro días y al volver le habían robado dos televisores

El Hospital Scaravelli le dio la bienvenida a un nuevo cardiólogo que se suma a los servicios que brinda el nosocomio

Viernes 26 de septiembre: se suspenden las clases presenciales en Valle de Uco

Accidente en La Consulta: un giro en contramano provocó el impacto entre dos motos

Un “gato moro” fue avistado en Valle de Uco y es una gran noticia para la fauna autóctona

Tupungato: el propio familiar entró a robar a la vivienda y le sustrajo una camiseta de fútbol

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO