Allanaron la Municipalidad de Las Heras a partir de la denuncia de una empleada

El fiscal Flavio D’Amore investiga irregularidades en el marco de una denuncia realizada por una empleada. El procedimiento afectó a tres secretarías, entre ellas, la de la influyente Janina Ortiz, secretaria de Gobierno.

La Municipalidad de Las Heras comenzó la jornada de este viernes de manera convulsionada. La Unidad Fiscal de Delitos Económicos realizó un allanamiento en las dependencias de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Janina Ortiz. El procedimiento a cargo del fiscal Flavio D´Amore busca documentación a partir de la denuncia de una empleada vinculada a una cooperativa de trabajo bajo la órbita municipal.

En concreto, son tres las áreas donde el personal judicial intervino en busca de pruebas. Principalmente, el área a cargo de la influyente Ortiz, ya que en su órbita funciona la subsecretaría de Políticas Sociales, cuya dirección corresponde a Osvaldo Oyhenart.

Las otras dos áreas son Contaduría y Tesorería.

En diálogo con LVDiez, Ortiz afirmó este viernes que es “en represalia por irse de Cambia Mendoza”.

Por el momento, el intendente Daniel Orozco ha decidido sostener a Oyenhart en su puesto, y relativizaron la denuncia presentada en la Justicia.

Oyenhart viene trabajando en la municipalidad desde el principio de la gestión radical y quedó en medio del “fuego cruzado” que existe por la campaña electoral con fuertes denuncias entre aquellos radicales que permanecieron en Cambia Mendoza y los que se fueron con La Unión Mendocina.

Durante el allanamiento, los empleados de la municipalidad no podían ingresar al edificio por lo que se mostraron molestos por “no poder trabajar tranquilos”.

El jueves, Ortiz indicó a El Sol que desde la municipalidad no se lo desvincularía de la gestión porque no conocían las pruebas. “Como no sabemos si es fehaciente, no se lo ha desvinculado a Osvaldo“, había precisado.

Fuente: El Sol Diario