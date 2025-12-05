Alquiler de cabañas: cómo prevenir estafas durante las vacaciones

El Ministerio de Seguridad y Justicia recomienda seguir simples precauciones para reducir el riesgo de estafas al alquilar un alojamiento. Adoptar estos cuidados permite mantener segura la reserva y proteger los datos personales.

Con la llegada de la temporada de vacaciones, el Ministerio de Seguridad y Justicia advierte sobre la importancia de tomar precauciones al contratar alojamientos temporarios. Muchos alquileres pueden parecer atractivos, pero no cumplir con las normas básicas de seguridad puede convertir una reserva en un problema.

Para protegerse, los especialistas recomiendan verificar que el alojamiento exista a través de agencias, municipalidades o el listado de alojamientos habilitados por el Ente Mendoza Turismo (Emetur).

También sugieren no concretar transacciones a través de redes sociales con personas desconocidas y evitar pagos inmediatos o presionados, así como desconfiar de precios excesivamente bajos.

En cuanto a los pagos, se aconseja usar transferencias bancarias, homebanking o tarjetas de crédito, que permiten mantener un registro de la operación, y evitar giros postales o dinero en efectivo sin comprobante. Asimismo, es importante no entregar fotos del DNI para proteger la información personal.

Finalmente, ante cualquier intento de fraude, se debe contactar al 911 y realizar la denuncia mediante la plataforma de Denuncias Online del Ministerio Público Fiscal.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza