Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 5, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 5, 2025

logo el cuco digital

Alquiler de cabañas: cómo prevenir estafas durante las vacaciones

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El Ministerio de Seguridad y Justicia recomienda seguir simples precauciones para reducir el riesgo de estafas al alquilar un alojamiento. Adoptar estos cuidados permite mantener segura la reserva y proteger los datos personales.

Con la llegada de la temporada de vacaciones, el Ministerio de Seguridad y Justicia advierte sobre la importancia de tomar precauciones al contratar alojamientos temporarios. Muchos alquileres pueden parecer atractivos, pero no cumplir con las normas básicas de seguridad puede convertir una reserva en un problema.

Para protegerse, los especialistas recomiendan verificar que el alojamiento exista a través de agencias, municipalidades o el listado de alojamientos habilitados por el Ente Mendoza Turismo (Emetur).

También sugieren no concretar transacciones a través de redes sociales con personas desconocidas y evitar pagos inmediatos o presionados, así como desconfiar de precios excesivamente bajos.

En cuanto a los pagos, se aconseja usar transferencias bancarias, homebanking o tarjetas de crédito, que permiten mantener un registro de la operación, y evitar giros postales o dinero en efectivo sin comprobante. Asimismo, es importante no entregar fotos del DNI para proteger la información personal.

Finalmente, ante cualquier intento de fraude, se debe contactar al 911 y realizar la denuncia mediante la plataforma de Denuncias Online del Ministerio Público Fiscal.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

Tunuyán: nuevos allanamientos por una causa de estafas y presunta asociación ilícita 

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Sube la RTO a partir del 1 de enero: cuánto habrá que pagar por la revisión de los vehículos

Moto robada en Tunuyán: la policía la recuperó y detuvo a una persona

Fuerte temblor en Mendoza: 5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO