Alquiler de cabañas: recomendaciones para evitar estafas en vacaciones

El Ministerio de Seguridad y Justicia recomienda seguir simples precauciones para reducir el riesgo de estafas al alquilar un alojamiento. Adoptar estos cuidados permite mantener segura la reserva y proteger los datos personales.

Con la llegada de la temporada de vacaciones, el Ministerio de Seguridad y Justicia advierte sobre la importancia de tomar precauciones al contratar alojamientos temporarios. Si bien muchas ofertas pueden resultar atractivas, no cumplir con las normas básicas de seguridad puede convertir una reserva en un inconveniente.

Para protegerse, los especialistas recomiendan verificar que el alojamiento exista a través de agencias, municipalidades o del listado de alojamientos habilitados por el Ente Mendoza Turismo (Emetur). También sugieren no concretar transacciones mediante redes sociales con personas desconocidas, evitar pagos inmediatos o bajo presión y desconfiar de precios excesivamente bajos.

En cuanto a los pagos, se aconseja utilizar transferencias bancarias, homebanking o tarjetas de crédito, que permiten contar con un registro de la operación, y evitar giros postales o uso de dinero en efectivo sin comprobante. Asimismo, se recomienda no enviar fotografías de DNI para proteger la información personal.

Finalmente, ante cualquier intento de fraude, se recuerda que se debe contactar al 911 y realizar la denuncia correspondiente a través de la plataforma de Denuncias On-line del Ministerio Público Fiscal.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza