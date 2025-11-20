Facebook X-twitter Youtube Instagram

Alumnos de 7° grado vivieron la Colonia Educativa en el Albergue Municipal de Tunuyán

Este encuentro mostró cómo la educación, el deporte y la convivencia pueden convertirse en puentes para la integración, ofreciendo a los jóvenes momentos que quedarán grabados en su memoria.

Más de ochocientos estudiantes de 7° grado de veinte escuelas del Valle de Uco, participaron de la Colonia Educativa en el Albergue Municipal de Tunuyán. El encuentro se desarrolló durante un mes, coordinado por la Dirección de Deportes, con el objetivo de promover la integración, el deporte y la convivencia. En este espacio, los chicos compartieron uno de los últimos momentos juntos en la etapa de la escuela primaria, cerrando un ciclo con vivencias que quedarán en su memoria. La Municipalidad cedió el lugar de manera gratuita ofreciendo a los egresados 2025 la posibilidad de disfrutar de jornadas únicas.

Acompañados por docentes, padres y el personal de la Dirección de Deportes, los estudiantes compartieron actividades recreativas, deportivas y de integración que fortalecieron valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo. Además, disfrutaron las instalaciones de la pileta de natación, que se convirtió en uno de los espacios más elegidos para la diversión y el aprendizaje compartido.

Las noches tuvieron un encanto especial: alrededor del fogón, los chicos participaron en juegos, dinámicas y experiencias que dejaron recuerdos inolvidables y reforzaron la amistad entre compañeros.

Fuente: prensa Tunuyán

