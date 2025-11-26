Alumnos de la escuela Técnica de La Consulta obtuvieron el primer puesto nacional en la World Students AI League

Detrás de tanta dedicación se encuentra el profesor Federico “Pato” Bustos.

Desde la institución Integración 4-123 que se ubica en La Consulta, Mendoza, se reconoció la gran labor de Kevin Morán, Consuelo Aroz, Thiago Gudiño y Emiliano Hellvig tras obtener el 1.º puesto nacional en la World Students AI League.

Su proyecto, “Kairos”, es una app destinada a acompañar a adultos mayores mediante recordatorios de medicación, alertas de ubicación y conexión directa con sus familias. Se destacó entre numerosos proyectos por su impacto potencial, su claridad conceptual y su alta viabilidad de implementación, recibiendo una valoración sobresaliente del Agente Jurado de IA.