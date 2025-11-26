Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 26, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 26, 2025

logo el cuco digital

Alumnos de la escuela Técnica de La Consulta obtuvieron el primer puesto nacional en la World Students AI League

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Detrás de tanta dedicación se encuentra el profesor Federico “Pato” Bustos.

Desde la institución Integración 4-123 que se ubica en La Consulta, Mendoza, se reconoció la gran labor de Kevin Morán, Consuelo Aroz, Thiago Gudiño y Emiliano Hellvig tras obtener el 1.º puesto nacional en la World Students AI League.

Su proyecto, “Kairos”, es una app destinada a acompañar a adultos mayores mediante recordatorios de medicación, alertas de ubicación y conexión directa con sus familias. Se destacó entre numerosos proyectos por su impacto potencial, su claridad conceptual y su alta viabilidad de implementación, recibiendo una valoración sobresaliente del Agente Jurado de IA.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Conmoción en el Valle de Uco: falleció el policía que chocó contra un caballo en Colonia Las Rosas

Dos policías heridos tras chocar contra un caballo en la ruta 92 en Colonia Las Rosas

Se encuentra muy grave uno de los policías que chocaron con un caballo en la ruta 92

Accidente fatal: cómo está la auxiliar de Policía que resultó herida y qué pasó con el caballo

Videos: el último adiós para Agustín Sosa, el policía que murió tras accidentarse en Tunuyán

Un hombre de 70 años fue detenido por conducir con un alto nivel de alcohol: ocurrió en San Carlos

Dos jóvenes heridos tras colisionar en moto contra una camioneta en Vista Flores

Robaron una camioneta durante la noche en Tupungato

Tupungato: llego a su panadería y se percató que le robaron dinero, una garrafa y un celular

El padre y la hija afectados con botulismo siguen muy delicados en terapia intensiva en el hospital Scaravelli

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO