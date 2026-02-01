Ambiente y Tonada: el festival cuenta con puntos verdes de separación de residuos

Además de los puntos de separación de residuos, por medio de un QR se invita al público a participar de una encuesta sobre reciclaje.

Desde la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Tunuyán, se han dispuesto en todo el predio donde se realiza el festival, puntos de separación de botellas plásticas y latas, que junto a los recicladores urbanos buscan darle un segundo uso a estos elementos.

El obejtivo al hacer uso de estos puntos de reciclaje es aportar al cuidado del medio y colaborar con quienes se dedican al reciclaje urbano.

Además, desde el municipio se ha dispuesto un QR que al escanearlo, se participa en una encuesta breve sobre reciclaje que aporta datos para mejorar el trabajo del Estado en ese sentido.

Cada visitante también puede acercarse al stand de la Dirección se Ambiente para informarse sobre las distintas acciones que se realizan en función de proteger el ambiente.