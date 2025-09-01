“AMOR BARDO” ¿De cuántas maneras duele el amor en el tango?: llega una noche de música en Tupungato

Bajo la gran actuación de Juan Pablo Moltisanti y Diego Valentín Flores.

Este sábado 6 de septiembre, el Auditorio de la Cámara de Agricultura, Comercio, Industria y Turismo ubicado en Belgrano 549, departamento de Tupungato será escenario de una propuesta cultural imperdible: “AMOR BARDO” íntimas historias del tango.

La velada invita a la comunidad a sumergirse en un momento musical cargado de sensibilidad y arte, donde el piano de Juan Pablo Moltisanti y la voz de Diego Valentín Flores darán vida a líricas que prometen una alquimia única.

Las personas interesadas podrán asistir a las 21:00 horas . Las entradas se encuentran disponibles a través de los siguientes números: 2622 561240, 2622 660542 o 2622 644700