Amplio despliegue policial en San Carlos: 22 aprehendidos y más de 400 personas identificadas

La coordinación entre la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y las Comisarías 18 y 41 permitió realizar recorridos en diversas zonas del departamento. Durante el despliegue, se controlaron más de 450 personas y 104 vehículos.

La Policía de Mendoza llevó a cabo maniobras preventivas en el departamento de San Carlos, que resultaron en la detención de 22 personas y el control de cientos de vehículos. El operativo, realizado en coordinación con la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y personal de las Comisarías 18 y 41, abarcó diversos puntos de la localidad, donde se efectuaron recorridos tanto a pie como en móviles.

A través de los controles, se utilizó tecnología biométrica para verificar antecedentes y documentación. En total, se controlaron 456 personas y 104 vehículos, incluyendo autos, motos y colectivos. El balance del operativo fue de 22 aprehendidos y la retención de 3 vehículos. Además, se labraron 5 actas de infracción vial por diversas faltas.

Estas acciones forman parte del plan de patrullajes preventivos que desarrolla la Policía de Mendoza en toda la provincia. La combinación de presencia territorial, recorridos estratégicos y coordinación entre dependencias busca incrementar la seguridad comunitaria, anticiparse a delitos y garantizar un control más efectivo en los barrios.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza