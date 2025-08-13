Ana Clara Gómez representó a Tunuyán en la Expo Ortopedia de Buenos Aires y disertó sobre los sistemas alternativos de comunicación

El encuentro se llevó a cabo el 6 y 7 de agosto.

En Buenos Aires se llevó a cabo una jornada de la Expo Ortopedia dentro del 3er Simposio Latinoamericano de Tecnología Asistida , donde Martín Aveiro participó junto a Ana Clara Gómez una joven tunuyanina con parálisis cerebral, comunicadora y defensora de la rehabilitación e inclusión, quien fue invitada a disertar en los distintos paneles.

La participación de Ana Clara se dio en un contexto marcado por el reciente anuncio del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La norma, que había sido aprobada por el Congreso, fue rechazada por el presidente Javier Milei mediante un decreto en agosto, generando una fuerte repercusión en diversos sectores. Ana Clara y su familia forman parte de la lucha por la sanción de esta ley, que busca garantizar el acceso a prestaciones esenciales para personas con discapacidad.

Durante el evento, también estuvo presente Martín Aveiro, quien expresó su apoyo a la causa en sus redes sociales: “Hay que pelear, gestionar y trabajar para que cada obra social y los organismos de emergencia estatales puedan acompañar a cada familia en particular”. En el mismo posteo, se refirió directamente al veto presidencial: “La ley de Emergencia en Discapacidad también tiene que ver con esto y entre todos debemos decirle NO AL VETO DE MILEI”.

En comunicación con El Cuco Digital, Ana Clara contó su experiencia en la jornada: “Pude estar los dos días del 3er simposio de comunicación. En lo personal, me presenté en la segunda jornada, en la mesa de usuarios, junto a dos personas más que usaban tecnología asistiva para comunicarse. Ahí cada uno de nosotros expresamos cómo nos comunicamos y cómo empezamos a usar los diferentes sistemas alternativos de comunicación”.

“El simposio era parte de la Expo Ortopedia 2025. En el predio estaban presentes diversas marcas de elementos ortopédicos, fabricantes y representantes de firmas extranjeras. Había de todo, cosas que solo había visto en redes sociales y ahí estaban, al alcance de cualquier usuario que quisiera probar y consultar”.

“Por ejemplo, tuve la oportunidad de probar una silla de ruedas motorizada, eléctrica, que se maneja a través de la vista. Tiene comando visual, o sea, la manejas con los ojos. Y no solo podés manejarla, también tiene comunicador en la misma pantalla. Una locura esa experiencia”.

“Además, conocimos a muchas personas ligadas al sector: médicos fisiatras, fonoaudiólogas, terapistas ocupacionales y más. Poder mostrar mi camino y lo que se ha conseguido es muy importante para mí. Pero tengo que decir que estamos muy lejos, que todavía tenemos un largo camino, que el acceso para nosotros es muy básico, que hay una gran oferta que acá no conocemos, que no sé si las obras sociales no saben o no quieren saber con tal de cubrir las necesidades de personas con discapacidad y necesidades varias: comunicación, movilidad, inserción, inclusión o al menos mejorar calidad de vida de los usuarios”.

“Charlamos con muchos usuarios y ellos también tienen inconvenientes para el acceso, pero al menos los abogados con la justicia logran amparos rápidos y entienden de leyes y necesidades especiales. O sea, veo que hay que seguir trabajando acá. No vi personas de municipios o gobiernos provinciales que tienen a su cargo el área discapacidad. Creo que es importante que conozcan y estén en estos eventos que nuclean lo último y lo que se consigue en el país”.

“Recursos para la comunicación hay de diferentes marcas y modelos, también de acuerdo a las necesidades y nivel de preparación, discapacidad o afectación del cuerpo: comunicadores tipo tablet, tipo teléfono, con acceso visual como los que yo uso y otros tipos. La oferta es grande y casi cubre todas las necesidades de las personas con discapacidad. También otros elementos: sillas de ruedas, bipedestadores, bicicletas, tricicletas, entrenadores de marcha, sillas de baño, elevadores de personas, piernas ortopédicas, manos robotizadas, y las charlas de diferentes personas que son referentes: Matías Salvato, Iván Davinovich, profesionales de Brasil y de otros países”, concluyó Ana Clara.