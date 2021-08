Anahí Cibeira fue trasplantada con éxito en Córdoba: “Gracias a Dios estoy evolucionando muy bien”

La intervención se realizó el pasado miércoles.

El pasado miércoles 18 de agosto, Anahí Cibeira de Tunuyán, recibió el trasplante de medula ósea donado por una italiana. La intervención se realizó en Córdoba y fue un éxito.

La oriunda de Tunuyán logró viajar luego de que la comunidad del Valle de Uco colaborara recaudando dinero a través de rifas y otras iniciativas que le permitieron a Anahí juntar plata para su estadía y la de su hija que iba como acompañante.

La mujer tiene 53 años, es comunicadora social y empleada municipal. Hace más de 19 años que padece “policitemia vera”, una enfermedad en la médula ósea. Gracias al tratamiento que ha ido recibiendo estos años ha podido hacer una vida normal, pero el año pasado sus médicos le comunicaron que la policitemia mutó en mielofibrosis secundaria y necesitaba un trasplante como única opción.

Finalmente, lo pudo recibir y se encuentra evolucionando muy bien. “Este es mi octavo día del trasplante. Se hizo con la medula de una donante italiana que fue compatible 10 de 10 conmigo y eso es un buen pronóstico para que sea un éxito. Ahora estamos esperando que la medula nueva empiece a dar señales de vida en los análisis. En los días 10 y 15 desde el trasplante se espera empiecen a aparecer los glóbulos rojos, blancos, las plaquetas que ya serían de la médula nueva que está instalada en mi cuerpo”, comentó Anahí a El Cuco Digital.

Por otro lado, la valiente agregó: “Luego, tengo un tiempito más de internación y eso depende mucho de la evolución. Una vez que salga de acá, tengo que ir al departamento que estamos alquilando con mi acompañante que es mi hija y ahí me tengo que quedar un mes más para que me vayan haciendo los controles. Posteriormente, si todo va bien, vuelvo a Mendoza donde seguiré con controles estrictos con el doctor Mosso del Hospital Central, pero bueno, es cuestión de tener paciencia, lo importante es que lo voy transitando bien”.

“El Hospital Privado Universitario de Córdoba es de excelencia, no solo por el equipo profesional sino por la parte humana. Me siento bien atendida y contenida por ellos ya que estoy sola. A Mi hija la vi el sábado porque con esto de la pandemia no permiten que haya acompañantes, así que desde ese punto es duro porque estoy sola en la habitación y sin mis afectos, ella no me puede acompañar para asistirme, pero gracias a Dios vengo bien”, detalló la comunicadora.

Por último, para cerrar Anahí reiteró los agradecimientos. “Gracias a todos por sus mensajitos, por todos los que están pendientes y se preocupan. A todos los que colaboraron para que pueda estar acá. Muchas gracias a mi familia que está firme haciéndome el aguante, a mí hija que está acá y al resto de mi familia que está en Mendoza. También, a El Cuco Digital que me está acompañando. Gracias a todos”.