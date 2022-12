Ángel Di María no se recuperó y no estará entre los titulares: quién será el reemplazo

El mediocampista de Juventus está con una sobrecarga muscular y el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo en el inicio con Australia.

No fue una determinación sencilla. Esperó realmente hasta último momento para tomar la determinación de sacar a Ángel Di María del equipo titular. Lionel Scaloni estuvo trazando estrategias y buscando alternativas para evitar tocar demasiado el equipo. Y fue descartando opciones rápidamente. En principio el entrenador no utilizaría a Leandro Paredes en la mitad de la cancha y mantendría el mismo dibujo táctico. Después de charlar con su cuerpo técnico se quedó con la idea de buscar un reemplazante para el futbolista de Juventus, aun cuando no cuenta con uno de características similares. Pero no sólo buscar variantes por el tercer delantero, sino que en la defensa también piensa en modificar las piezas

Estuvo probando varias opciones. En la última práctica comenzó con Ángel Correa por la banda, un rato después entró en su lugar Leandro Paredes y ensayó con cuatro volantes en la mitad de la cancha. Con el correr de los minutos volvió al plan original y colocó por los costados a Alejandro Papu Gómez. Después charló Scaloni con su cuerpo técnico para conocer su debían darle la oportunidad a Thiago Almada desde el arranque, pero entendieron que el peso del partido era para un futbolista con más experiencia.

Entonces, entendiendo que es un partido de alta tensión, tomaron una posibilidad más y que ya tenían ensayada. Sobre el final de la práctica corrieron a Julián Álvarez sobre la banda y le dieron ingreso a Lautaro Martínez. Esta opción terminó por dejarle muy buenas sensaciones al entrenador

Lo que definieron con más facilidad era el lateral izquierdo, que estaba en duda porque Australia ofrece algunas ventajas por ese sector . Hasta último momento estuvieron pensando si debían darle continuidad a Marcos Acuña desde el arranque o hacer ingresar a Nicolás Tagliafico. Finalmente se decidieron y será parte de la formación titular el lateral de Sevilla.

Julián Álvarez es una de las alternativas polifuncionales que maneja el entrenador, como centrodelantero o como reemplazo de Di María en una de las bandasKamran Jebreili – AP

Hasta los futbolistas recién lo supieron este sábado, ya que como tuvieron menos tiempo entre partido y partido, no pudieron evaluar todas las alternativas que pretendían. Incluso, muchas determinaciones estuvieron condicionadas a cómo vieron físicamente a los futbolistas.

Como siempre, los once definitivos se sabrán un par de horas antes del partido, por la normativa de la FIFA, pero en el pensamiento de Scaloni, la decisión no se tomó hasta el último momento.

Fuente: La Nación