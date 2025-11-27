Ángela Roca lucha contra una dura enfermedad y necesita dadores de sangre

Los dadores se pueden acercar al hospital Scaravelli o al laboratorio de análisis clínicos ubicado en calle Alem 1281.

Ángela Roca de 71 años, es una vecina del departamento de Tunuyán, que se encuentra luchando contra una dura y complicada enfermedad y debe someterse a transfusiones de sangre de forma diaria.

Familiares pide a la comunidad que aquellos que puedan donar se dirigan al servicio de hemoterapia del hospital Scaravelli o al laborarotio de análisis clínicos, que se ubica en calle Alem 1281.

“En estos momento solicitamos 5 dadores de sangre A RH Negativo y O RH Negativo, desde el domingo los médicos comenzaron a realizar transfusiones y la sangre que nesecitamos es para ella y tambíen para reponer”, comentó la hija de Ángela.

“Lo que tiene mi madre es un cáncer de colon con metastasis grado 3 en un estado avanzado por eso lo médicos no dijeron que el único tratiamiento posible en estos momentos es con transfusiones de sangre de forma casi diaria”.

“En caso de no poder ir al hospital o al laboratorio, se pueden comunicar al número 2622 411054, ese número es mío y estoy en contacto con los diferentes lugares donde también pueden ir a donar de forma voluntaria ya se para mi madre o no”, concluyó la hija de Ángela.