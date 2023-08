Angus Cloud murió a los 25 años: “Euphoria”, la serie que lo llevó a la fama mundial

El actor que daba vida a Fezco en la aclamada serie de HBO, falleció inesperadamente, dejando una profunda huella en el mundo del entretenimiento.

Angus Cloud, el actor más conocido por interpretar al traficante de drogas Fezco ‘Fez’ O’Neill en Euphoria de HBO, falleció el lunes en Oakland, California, a la temprana edad de 25 años.

La policía de Oakland respondió a una llamada al 911 realizada alrededor de las 11:30 AM del lunes por la madre de Angus, quien informó sobre una “posible sobredosis” y mencionó que Angus no tenía pulso, siendo finalmente declarado muerto en el lugar, según reveló TMZ.

“Con el corazón apesadumbrado tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy”, dijo la familia de Cloud en un comunicado. “Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras. La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora está reunido con su padre, quien era su mejor amigo. Angus fue abierto sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su fallecimiento pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar contra esto en silencio.”

La familia continuó: “Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos. Pedimos privacidad en este momento ya que todavía estamos procesando esta devastadora pérdida.”

El paso de Angus Cloud en Hollywood



Cloud saltó a la fama interpretando a Fez en la galardonada serie de drama adolescente Euphoria de HBO. Fue un personaje principal en las dos primeras temporadas del programa. Sus otros créditos como actor incluyen las películas North Hollywood (2021) y The Line (2023). Recientemente había sido elegido junto a Melissa Berrera en una nueva película de terror de Universal Pictures de los directores de Scream 6, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. Cloud también protagonizó varios videos musicales como All Three de Noah Cyrus, Cigarettes de Juice WRLD y Miamiii de Becky G y Karol G.

El año pasado, Cloud fue homenajeado en el evento anual Power of Young Hollywood de Variety. En aquella ocasión, recordó haber sido descubierto en la calle y cómo una oportunidad de participar en la aclamada serie de HBO le fue suficiente para ganarse un espacio en el corazón de los fanáticos de Euphoria, donde compartió momentos en el set junto a Zendaya y los demás miembros del reparto. El papel de Fez fue su primer trabajo como actor.

“Nos entristece profundamente conocer el fallecimiento de Angus Cloud”, dijo HBO en un comunicado. “Era inmensamente talentoso y una parte querida de la familia HBO y Euphoria. Extendemos nuestras más profundas condolencias a sus amigos y familiares durante este difícil momento.”

Angus Cloud: un talento inolvidable

Nacido el 10 de julio de 1998 en Oakland, California, Angus Cloud se catapultó a la fama por su destacada actuación en Euphoria (2019). A pesar de su corta carrera, Cloud dejó una marca indeleble en la industria del entretenimiento y con sus apariciones en la serie de HBO se ganó el corazón de la audiencia, lo que también empezó a abrirle paso en Hollywood. Su habilidad para capturar la esencia de sus personajes y su carisma natural lo convirtieron en un favorito tanto para el público como para la crítica.

La inesperada muerte de Angus Cloud afectará a la tercera temporada de “Euphoria” y una película más en la que iba a aparecer. (Eddy Chen/HBO)

Además de su papel como Fez y su participación en videoclips musicales, también participó en proyectos como Your Lucky Day. Para 2024 tenía agendada una película thriller sobre monstruos a cargo de Universal Pictures. Ahí, habría compartido pantalla con Kathryn Newton, Dan Stevens, Kevin Durand y Melissa Barrera.

El último capítulo de Angus Cloud en Euphoria

El capítulo 8 de la segunda temporada de Euphoria fue el último en el que Angus Cloud interpretó a Fezco. En aquel episodio, Fez tenía todo listo para dirigirse a la obra escolar de Lexi, pero se vio interrumpido por un enfrentamiento con Custer y una inevitable conversación sobre el asesinato de Mouse. Faye intenta inculpar a Laurie, pero la situación escala y Ashtray apuñala a Custer.

Para proteger a Ashtray, Fezco intenta ocultar el crimen y le dice que huya, pero su hermano menor decide enfrentarse a la policía. En el altercado a mano armada, Fezco recibe un disparo, mientras que Ashtray se hace pasar por muerto para sorprender a uno de los oficiales y termina matándolo. Acto seguido, otro de los policías le apunta con el láser de su arma y Fezco, en el piso, solo alcanza a ser testigo de una horrenda escena que ocurre fuera de pantalla y que se interpreta como la muerte del menor.

Fuente: Infobae