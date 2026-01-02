Facebook X-twitter Youtube Instagram

Año Nuevo: cuatro fiestas clandestinas desactivadas y 80 inspecciones en la provincia

El operativo a cargo de la subdirección de Control y Eventos, permitió desactivar encuentros ilegales, fiscalizar eventos y locales de esparcimiento y labrar 16 actas por incumplimientos durante la madrugada del 1 de enero.

Durante los festejos por la llegada del 2026, el Ministerio de Seguridad y Justicia desplegó un amplio operativo de control en toda la provincia que permitió desactivar cuatro fiestas clandestinas y fiscalizar 80 eventos y locales de esparcimiento. Las tareas se concentraron en la madrugada del 1 de enero.

El relevamiento oficial indicó que se realizaron 80 inspecciones y se labraron 16 actas por incumplimientos a la normativa vigente. Para esa noche estaban habilitados 36 eventos, distribuidos entre el Gran Mendoza, la zona Este, el Valle de Uco y el Sur provincial.

En el Gran Mendoza, el accionar del operativo derivó en el labrado de tres actas por infracciones a la ley y en el cese de cuatro fiestas clandestinas: una en Lavalle, dos en Guaymallén y una en Luján. En la zona Este se confeccionaron dos actas por distintas irregularidades, sin que se ordenaran cierres.

En el Sur provincial se redactaron cuatro actas por incumplimientos, mientras que en el Valle de Uco se labraron tres actas por infracciones, sin que se adoptaran medidas de cese.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

