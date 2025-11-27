Facebook X-twitter Youtube Instagram

ANSES comenzará a atender en La Consulta un día a la semana: también funcionarán otros nuevos servicios

Microhospital
Estas acciones refuerzan el compromiso de centralizar servicios esenciales en un mismo lugar, permitiendo que los vecinos encuentren respuestas y soluciones cerca de sus hogares, evitando traslados y optimizando los tiempos de atención.

La Municipalidad de San Carlos continúa impulsando políticas públicas que fortalecen la presencia del Estado en cada territorio. En esta oportunidad, se incorporan nuevos servicios y equipos de acompañamiento en el Microhospital de La Consulta, con el objetivo de acercar la atención y facilitar el acceso a derechos para todos los vecinos y vecinas.

A partir del jueves 4 de diciembre, y todos los jueves, el microhospital contará con la presencia de ANSES, brindando asesoramiento personalizado y acompañamiento en distintos trámites. Este servicio se desarrolla bajo la coordinación del Jefe de Oficina V.D.U de ANSES, Federico Simón, quien junto a su equipo trabajará para agilizar y simplificar las gestiones de la comunidad.

Además, ya se encuentran funcionando en este espacio las áreas de Desarrollo Humano y Salud, coordinadas por Mariano Ottaviani, que ofrecen acompañamiento integral a través de los siguientes servicios:

Adulto Mayor

Discapacidad

Área de la Mujer

Acompañamiento Social

Fuente: prensa San Carlos

