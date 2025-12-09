ANSES confirmó el aumento del 2,34% y el calendario de pagos para jubilados, pensionados, AUH, SUAF y otras prestaciones

ANSES oficializó el cronograma de pagos de diciembre para jubilados, pensionados, AUH y SUAF, mes en el que se aplicará el último incremento del año. El ajuste del 2,34% surge de la movilidad calculada sobre la inflación de octubre informada por el INDEC.

Con una agenda cargada por los gastos de fin de año y trámites previos al cierre administrativo, el organismo habilitó la consulta de fechas según la terminación del DNI. Esto permite a cada beneficiario organizar sus ingresos y evitar contratiempos antes del cierre del 2025.

Aumento de ANSES en diciembre: cómo impacta en jubilados, pensionados, AUH y SUAF

ANSES informó que todas las prestaciones reciben un aumento del 2,34%, determinado por el IPC de octubre. Según el organismo, la suba “se aplica de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales”, y se verá reflejada directamente en los haberes de diciembre.

El incremento alcanza a jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, AUE, PNC, la Prestación por Desempleo y la Pensión para madres de siete hijos.

Calendario de pagos confirmado para diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2 y 3: 11 de diciembre

DNI 4 y 5: 12 de diciembre

DNI 6 y 7: 15 de diciembre

DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI 0–1: 17 de diciembre

DNI 2–3: 18 de diciembre

DNI 4–5: 19 de diciembre

DNI 6–7: 22 de diciembre

DNI 8–9: 23 de diciembre

AUH y Asignaciones Familiares SUAF:

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 15 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 22 de diciembre

AUE (Asignación por Embarazo):

DNI 0: 10 de diciembre

DNI 1: 11 de diciembre

DNI 2: 12 de diciembre

DNI 3: 15 de diciembre

DNI 4: 16 de diciembre

DNI 5: 17 de diciembre

DNI 6: 18 de diciembre

DNI 7: 19 de diciembre

DNI 8: 22 de diciembre

DNI 9: 23 de diciembre

Prenatal y Maternidad:

DNI 0–1: 15 de diciembre

DNI 2–3: 16 de diciembre

DNI 4–5: 17 de diciembre

DNI 6–7: 18 de diciembre

DNI 8–9: 19 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI 0–1: 9 de diciembre

DNI 2–3: 10 de diciembre

DNI 4–5: 11 de diciembre

DNI 6–7: 12 de diciembre

DNI 8–9: 12 de diciembre

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción):

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo:

DNI 0–1: 22 de diciembre

DNI 2–3: 23 de diciembre

DNI 4–5: 26 de diciembre

DNI 6–7: 29 de diciembre

DNI 8–9: 30 de diciembre

Cómo consultar tu fecha de cobro ANSES y organizar los ingresos de diciembre

Con un mes marcado por gastos adicionales y trámites concentrados, ANSES recordó que los titulares pueden consultar su día de acreditación en pocos pasos. El organismo remarcó que el sistema online brinda información exacta sobre fecha, lugar y medio de cobro para cada prestación.

Para verificar la fecha, se debe ingresar a anses.gob.ar, entrar a “Fecha y lugar de cobro”, cargar el CUIL o DNI y seleccionar la prestación. El sistema mostrará el detalle correspondiente a diciembre, lo que permite planificar pagos, trasladarse con anticipación y evitar demoras en uno de los períodos más movidos del calendario.

Fuente: LosAndes