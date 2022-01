Apagaron un incendio en el Manzano Histórico: fue por causas humanas, por ello piden cuidar la Reserva

El equipo de Guardaparques pide respetar la prohibición de hacer fuego y cuidar el ambiente y la flora autóctona.

En el Valle de Uco, el pasado viernes se produjo un incendio dentro de la Reserva del Manzano Histórico. Equipos de Bomberos de Mendoza y de Brigadistas del Programa Provincial de Manejo del Fuego debieron apagar el incendio.

“El fuego se produjo por causas humanas, por hacer fuego en lugares donde no está permitido, no habilitados. Y además de no apagarlo bien con agua antes de irse”, explicaron desde Recursos Naturales. El cuerpo de Guardaparques de la Reserva logró actuar tiempo, y el incendio no se extendió, por lo que no fue de grandes dimensiones.

Desde el Área de Guardaparques de Valle de Uco, explicaron que “hay plantas y flora autóctona del sector que tardará muchísimo en recuperarse y otras que directamente no se recuperarán. Por eso hacemos hincapié que l gente que visite la Reserva del Manzano Histórico, haga fuegos en lugares habilitados que son sólo los camping”.

En esta época se producen incendios forestarles fácilmente, porque los riesgos ambientales son altos. El Gobierno nacional declaró la emergencia nacional por un año, para combatir y evitar incendios, y desde el Ejecutivo local y específicamente el gobernador Rodolfo Suarez, alertó a la población sobre el riesgo que significan las condiciones climáticas, por lo que pidió responsabilidad y respeto de las normas para evitar incendios.

Debido a las altas temperaturas, al incremento de la masa de combustible y a la ausencia de lluvias en ciertas zonas de la provincia, se produce un incremento en los índices meteorológicos de peligro de incendios. Por esta razón, desde el organismo ambiental se solicita a la población especial cuidado. Cada vez que se inicia un incendio forestal se pone en juego la vida de las personas, los bienes, la biodiversidad y el patrimonio ambiental de nuestra provincia. Sobre todo en temporadas estivales, este tipo de siniestro tiene como origen la conducta humana. Es el caso de picnics o asados donde se dejan brasas mal apagadas en espacios naturales.

Para dar aviso de incendios, se puede ingresar a “Denuncias” en el sitio de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial o llamar al 911.