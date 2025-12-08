Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 8, 2025

diciembre 8, 2025

Aparecieron con vida los soldados voluntarios y los turistas perdidos en la montaña de Tunuyán

Fueron trasladados en helicóptero hasta el paraje Manzano Histórico, donde recibieron atención médica.

Tras casi 24 horas de búsqueda por la zona del cerro Punta Negra, en el departamento de Tunuyán, las tres personas que eran buscadas (dos pertenecen al Ejército Argentino), fueron encontrados con vida y se encuentran en perfecto estado de salud.

La búsqueda la encabezó personal del Escuadrón 28 de Gendarmería Nacional, el Ejército Argentino, efectivos de la Policía de Mendoza y Guardaparque. La búsqueda se hizo por tierra y por aire con los helicópteros del Ejército y la policía, que volaron la zona.

La buena noticia, llegó en horas del mediodía de este lunes, cuando informaron que personal del Ejército Argentino, pudo localizar a las tres personas, quienes fueron trasladados hasta el Paraje Manzano Histórico, donde recibieron asistencia médica. Los profesionales de la salud que los recibieron tras un examen informaron que están fuera de peligro. El rescate estuvo a cargo de la Sección de aviación del Ejército Argentino de Montaña 8.

Respecto a los turistas de Australia, también fueron encontrados y por decisión propia de ellos continuarán su viaje hacia el vecino país de Chile.

Foto: gentileza de Sección de Aviación del Ejército Argentino de Montaña 8.

