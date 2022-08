Apareció la joven de 16 años que era buscada en Guaymallén: su madre dijo que se cambiaron de casa￼

Las autoridades de la escuela a la que concurren habían denunciado su desaparición.

Finalmente apareció hoy la joven de 16 años que era buscada por la policía a pedido de la Fiscalía de de Homicidios a pedido de las autoridades de la escuela a la que iba.

La joven Aixa se presentó junto a su mamá en la fiscalía de Guaymallén, según informaron del Ministerio Público Fiscal.

adolescente se encuentra en buen estado de salud y su madre declaró que sacó a su hija de la escuela donde cursaba porque quería cambiarla de colegio y que esto había sido informado a la directora de la institución con quien había estado en contacto.

También sostuvo que no conocía la denuncia de paradero paradero de su hija. Respecto a por qué la menor no se encontraba en el domicilio declarado en la denuncia, la progenitora explicó que el colegio no tenía el domicilio actualizado y que desde hace dos años se encuentran viviendo en otro domicilio.

El Ministerio Público Fiscal había solicitado publicar el rostro de la joven, a quien la directora de su colegio denunció como desaparecida, porque no sabía nada de ella desde el 6 de mayo.

La denuncia de su paradero la hizo el pasado viernes la directora de la escuela Tomás Edison de Guaymallén, quien aseguró a las autoridades que la última vez que supo de la muchacha fue el 6 de mayo, la última vez que fue a la escuela.

La Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional desarrolló el mismo viernes una serie medidas con el objetivo de encontrarla. Aunque en una primera investigación, los resultados no fueron positivos, pero continuarán con la búsqueda.

Fuente: Los Andes