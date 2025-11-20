Aparte Campero en San Carlos: dos jornadas de folklore y exposiciones

Será en el Teatro Neyú Mapú.

La Municipalidad de San Carlos informó que en el Teatro Neyú Mapú, en Villa Cabecera de San Carlos, la comunidad podrá disfrutar de una nueva edición del esperado Aparte Campero, una celebración que honra nuestras raíces rurales con actividades tradicionales, exposiciones y música en vivo.

El sábado 22, desde las 10:00 horas, el predio abrirá sus puertas con dos propuestas imperdibles; el Aparte Campero, una muestra viva de destreza criolla, y la Exposición Agroindustrial y Ganadera, que reunirá lo mejor de la producción local. A las 20:00 horas comenzará el show principal, con una grilla artística que promete emoción y folclore. Se presentarán E’ Chango, Ecos del Valle, Sin Frontera y Ayelén Palacio, y el gran cierre estará a cargo de Los Chimeno. La entrada se venderá en taquilla durante todo el día a $2.000.

El domingo 23, la jornada comenzará a las 9:00 horas con una nueva edición del Aparte Campero, ideal para disfrutar en familia y seguir celebrando nuestras tradiciones. La entrada también estará disponible en taquilla a $2.000.