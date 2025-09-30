Apertura de inscripciones para el Taller “Territorio Emprendedor” en Tupungato

Este programa es una herramienta para adquirir competencias en comportamiento emprendedor, planificación, modelos de negocio, comunicación, marketing y comercialización, entre otras, con el fin de potenciar el desarrollo de oficios y proyectos como fuentes de ingresos sostenibles y generadores de empleo.
La Municipalidad de Tupungato junto a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), el CCT Miguel Valeriano Jaime y la Cámara de Agricultura, Industrias y Turismo de Tupungato (CAIyT) informan la apertura de inscripciones para el Taller “Territorio Emprendedor”, una propuesta destinada en general a personas del departamento que tengan un emprendimiento emergente o bien un proyecto en etapa de inicio, y en particular a quienes hayan realizado capacitaciones en oficios a través de instituciones educativas de la provincia, participantes del Programa de Fortalecimiento de Habilidades Laborales de la UNCuyo aquellos en etapa final de cursos de formación en oficios.
El cursado contempla 35 horas de capacitación teórico-práctica y 18 horas de asistencia técnica, con un total de 53 horas reloj. Quienes cumplan con al menos el 80% de asistencia recibirán un certificado emitido por la UNCuyo.
Inscripciones
Los interesados deben anotarse de forma online, mediante el siguiente Formulario de Inscripción en el plazo establecido del 30 de septiembre al 7 de octubre, o hasta completar el cupo de 30 participantes.
Inicio y modalidad de cursado
Comienzo: Martes 8 de octubre
9.30 a 12.30h.
CAIyT (Av. Belgrano 549
Continuidad: Los siguientes miércoles, con doble jornada:
14 a 17h: Asistencia Técnica sobre contenidos del encuentro anterior.
17 a 20h: Nuevos módulos de formación.
Contenidos y fechas
El taller se desarrollará durante 7 semanas, intercalando clases teórico-prácticas y asistencia técnica:
Módulo 1 – Introducción
Ejes: Comportamiento emprendedor, plan estratégico personal, competencias emprendedoras, innovación.
8 de octubre – 9:30 a 12:30h
Asistencia técnica: 15 de octubre – 14 a 17h
Módulo 2 – Modelo de negocio
Ejes: Canvas, mapa de valor, mapa de actores, mapa de empatía.
15 de octubre – 17 a 20h
Asistencia técnica: 22 de octubre – 14 a 17h
Continuación: 22 de octubre – 17 a 20h
Módulo 3 – Planificación económico-financiera
Ejes: Costos, ingresos, precios.
29 de octubre – 17 a 20h
Asistencia técnica: 5 de noviembre – 14 a 17h
Módulo 4 – Comunicación, marketing y comercialización
Ejes: Estrategias de venta, redes sociales, pitch, reels.
5 de noviembre – 17 a 20h
Asistencia técnica: 12 de noviembre – 14 a 17h
Cierre y evaluación: 12 de noviembre – 17 a 20h
Informes
La Dirección de Desarrollo Económico de la Municipalidad se encuentra a disposición ante cualquier consulta, con atención en calle Beltrán 48 con atención de lunes a viernes de 7 a 14h, o pueden comunicarse con la UNCuyo a los correos vinculacion@uncuyo.edu.ar o Redes Sociales