Aprendé a cultivar en casa: inscripciones abiertas al taller de “Huertas urbanas y reproducción de aromáticas” en Tunuyán

La propuesta busca acercar a los vecinos herramientas sencillas y útiles para aprovechar pequeños espacios, transformar la tierra y descubrir la importancia de producir nuestros propios alimentos.
La Municipalidad de Tunuyán informó que se encuentran abiertas las inscripciones para participar del taller “Huertas urbanas y reproducción de aromáticas” donde la comunidad podrá disfrutar de un recorrido teórico y práctico pensado para aprender cómo, dónde y con qué se puede iniciar una huerta en casa, además de conocer las técnicas para multiplicar plantas aromáticas.
La actividad es gratuita, con cupos limitados, y las inscripciones se realizan a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/1LJ9_w2nvBM7ELvY580J7CWTr1xmjYRVe2EL6WXbwuS4/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true