Aprendé a cultivar en casa: inscripciones abiertas al taller de “Huertas urbanas y reproducción de aromáticas” en Tunuyán

La propuesta busca acercar a los vecinos herramientas sencillas y útiles para aprovechar pequeños espacios, transformar la tierra y descubrir la importancia de producir nuestros propios alimentos.

La Municipalidad de Tunuyán informó que se encuentran abiertas las inscripciones para participar del taller “Huertas urbanas y reproducción de aromáticas” donde la comunidad podrá disfrutar de un recorrido teórico y práctico pensado para aprender cómo, dónde y con qué se puede iniciar una huerta en casa, además de conocer las técnicas para multiplicar plantas aromáticas.