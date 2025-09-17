Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 17, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 17, 2025

logo el cuco digital

Aprender jugando, la DGE propuso una competencia de matemáticas virtual para estudiantes de primaria y secundaria

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Esta iniciativa no solo permite que los estudiantes refuercen sus conocimientos matemáticos, sino que también da la posibilidad que midan sus avances frente a estándares internacionales.

La matemática es, sin dudas, una de las áreas más desafiantes en el aprendizaje escolar. Con el objetivo de fortalecer esta disciplina, la Dirección General de Escuelas (DGE) lanzó una propuesta lúdica para estudiantes de primaria y secundaria de Mendoza: MateMendozIA.

Se trata de una competencia que se desarrollará del 22 al 26 de septiembre a través de la plataforma digital Matific, recientemente incorporada.

Durante una semana, alumnos de 4º a 7º grado de primaria y de 1º a 3º año de secundaria resolverán ejercicios en la aplicación, sumando puntos y créditos a medida que avanzan en los desafíos. Los resultados permitirán reconocer a las escuelas y docentes más destacados, y también podrán compararse con el rendimiento de estudiantes de otras ciudades del mundo, ya que la herramienta se utiliza a nivel internacional.

La propuesta incluye medallas virtuales y físicas que se irán entregando a lo largo de la experiencia, enmarcada dentro del programa provincial Edutec, que impulsa el uso de nuevas tecnologías para mejorar los aprendizajes.

Recursos para aprender matemática en Mendoza

La incorporación de Matific forma parte del Plan Mendoza Mejora Aprendiendo Matemática, impulsado por el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, que busca fortalecer la enseñanza de la materia desde sala de 4 años hasta secundaria.

Este año se sumaron cuatro plataformas digitales: Matific, ya presente en 136 escuelas (106 primarias y 30 secundarias); Matic, Mentu y la gran apuesta local, Mendoza Aumentada, desarrollada especialmente con contenidos adaptados a los lineamientos de la DGE. La meta oficial es que, para 2026, estas herramientas estén disponibles en todos los establecimientos educativos de la provincia.

La aplicación Matific, que puede utilizarse en computadoras, tablets y celulares con conexión a internet, no solo promueve el aprendizaje de manera interactiva, sino que también incentiva la sana competencia y el trabajo colaborativo entre estudiantes.

Con esta iniciativa, las autoridades educativas apuestan a que los alumnos de Mendoza no solo mejoren sus destrezas matemáticas, sino que también puedan medir sus avances frente a estándares internacionales.

Fuente: Diario Los Andes

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Guardaparques encontró a miembros del grupo Verbo Encarnado, dañando zonas del Manzano Histórico

Niños de una escuela de San Carlos con urticaria y otros síntomas: sospechan de una intoxicación masiva

Se incendió una vivienda en San Carlos: hubo perdidas parciales y varios electrodomésticos afectados

Vive en Vista Flores y cumplió 103 años de vida: María Julia  Ensina Quiroga tuvo su merecido festejo junto a su familia

Trasladan al penal San Felipe al conductor que atropelló y mató a José Luis Núñez: la familia marchó por justicia

¡Atención! Vuelve el zonda a bajar en distintos puntos de la provincia, el Valle de Uco entre ellos

El Presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán, continúa en cuidados intensivos luego de sufrir una caída de su bicicleta

Tupungato: un ciclista fue atropellado en calle El Álamo y fue hospitalizado

Familiares de José Luis Nuñez marcharán para pedir justicia luego de su trágica muerte

El peronismo de Tunuyán, junto a dirigentes provinciales presentó a sus candidatos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO