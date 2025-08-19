Facebook X-twitter Youtube Instagram

Aprovechá estas ofertas para tu hogar y tu vehículo: MAX LIMPIO siempre un buen aliado para la limpieza y el ahorro

Los productos pueden adquirirse en cualquiera de sus dos direcciones: San Juan Bosco nº417, Las Heras y Bonfanti, ambas ubicadas en Eugenio Bustos, San Carlos, Mendoza.

Max Limpio continúa consolidándose como un espacio de referencia para la adquisición de productos destinados al hogar, mascotas, empresas y vehículos. Con el compromiso de beneficiar a toda la comunidad, la empresa ofrece descuentos mensuales que permiten acceder a artículos esenciales a precios accesibles.

Este mes, las promociones están enfocadas en productos para el hogar y el cuidado del automóvil. Entre las ofertas destacadas se encuentra el jabón para ropa con oxígeno activo, disponible en envases de 5 litros y en distintas variedades, a tan solo $6.100.

Para quienes buscan mantener su vehículo impecable, Max Limpio ofrece un combo de limpieza por $4.500, que incluye:

– 1 litro de shampoo siliconado  

– 500 ml de biela goma  

– 500 ml de silicona  

– 1 esponja  

– 1 pinito aromatizante

