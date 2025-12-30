Facebook X-twitter Youtube Instagram

Araña lobo o “cascotera”: pueden impresionarnos pero son muy beneficiosas, y en general, poco agresivas

Son beneficiosas, ya que se alimentan de insectos y otras arañas, algunas de ellas muy peligrosas.

Pueden llegar a medir más de 50 milímetros y su picadura produce un dolor intenso que puede durar varios días.

La araña lobo, conocida también como la corredora del jardín, y que su nombre científico es Lycosidae, es de las más habituales que se encuentran en todo el territorio del Valle de Uco.

Este tipo de arácnido puede llegar a medir más de 50 milímetros,  es de aspecto robusto y piloso. Su color  es  gris castaño oscuro y en el tórax presenta bandas oscuras longitudinales.

Su picadura no es mortal pero produce una lesión local dolorosa, inflamación y ampollas que pueden durar entre 4 y 7 días.

Esta araña se destaca por ser ágil caminadora y se mueve a plena luz del día y también durante la noche. Según especialistas debido a las altas temperaturas es habitual encontrarlas dentro de los hogares, ya que buscan ponerse al resguardo del sol.

Su habitat natural son los jardines verdes, grietas, pila de ladrillos y lugares que no son pocos frecuentados por personas.

Aunque para muchos esta araña pueda resultar impresionante, la verdad es que es un arácnido poco agresivo, y muy beneficioso, ya que se alimenta de insectos, y de otras arañas, algunas muy peligrosas para el ser humano.

En Valle de Uco es muy común ver esta araña, conocida comunmente como “cascotera”. La recomendación es respetarla, ya que cumple una función muy valiosa dentro del ecosistema.

