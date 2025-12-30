Araña lobo: por las altas temperaturas es muy frecuente encontrarla dentro de las casas y suelen ser agresivas

Pueden llegar a medir más de 50 milímetros y su picadura produce un dolor intenso que puede durar varios días.

La araña lobo, conocida también como la corredora del jardín, y que su nombre científico es Lycosidae, es de las más habituales que se encuentran en todo el territorio del Valle de Uco.

Este tipo de arácnido puede llegar a medir más de 50 milímetros, es de aspecto robusto y piloso. Su color es gris castaño oscuro y en el tórax presenta bandas oscuras longitudinales.

Su picadura no es mortal pero produce una lesión local dolorosa, inflamación y ampollas que pueden durar entre 4 y 7 días.

Esta araña se destaca por ser ágil caminadora y se mueve a plena luz del día y también durante la noche. Según especialistas debido a las altas temperaturas es habitual encontrarlas dentro de los hogares, ya que buscan ponerse al resguardo del sol.

Su habitad natural son los jardines verdes, grietas, pila de ladrillos y lugares que no son pocos frecuentados por personas.