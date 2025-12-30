Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 30, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 30, 2025

logo el cuco digital

Araña lobo: por las altas temperaturas es muy frecuente encontrarla dentro de las casas y suelen ser agresivas

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Pueden llegar a medir más de 50 milímetros y su picadura produce un dolor intenso que puede durar varios días.

La araña lobo, conocida también como la corredora del jardín, y que su nombre científico es Lycosidae, es de las más habituales que se encuentran en todo el territorio del Valle de Uco.

Este tipo de arácnido puede llegar a medir más de 50 milímetros,  es de aspecto robusto y piloso. Su color  es  gris castaño oscuro y en el tórax presenta bandas oscuras longitudinales.

Su picadura no es mortal pero produce una lesión local dolorosa, inflamación y ampollas que pueden durar entre 4 y 7 días.

Esta araña se destaca por ser ágil caminadora y se mueve a plena luz del día y también durante la noche. Según especialistas debido a las altas temperaturas es habitual encontrarlas dentro de los hogares, ya que buscan ponerse al resguardo del sol.

Su habitad natural son los jardines verdes, grietas, pila de ladrillos y lugares que no son pocos frecuentados por personas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Grave accidente en Tupungato: un obrero sufrió la amputación de un brazo

Volcó una camioneta con 6 ocupantes a bordo en San Carlos: uno de los heridos fue trasladado al Scaravelli

Tunuyán: un enfrentamiento entre bandas por conflictos de vieja data dejó a un hombre herido con arma blanca

Se incendió una avícola en Eugenio Bustos: se quemaron varios electrodomésticos

Tupungato: se robó una bicicleta, un celular e intento hacer lo mismo en una iglesia y terminó detenido

Tupungato: entró a robar a un restaurante y quedó grabado en las cámaras de seguridad

Tupungato: intentó cargar nafta en una estación de servicio y la policía lo detuvo porque la moto era robada

Alerta amarilla por tormentas: advierten posibles lluvias intensas en el Valle de Uco este domingo

En la madrugada de este viernes se incendió una casa en San Carlos y las perdidas fueron totales

Dos personas resultaron detenidas tras un intento de asalto a un peatón en Tunuyán

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO