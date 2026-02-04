Aranda salió con las espuelas puestas: “Los que quieren prohibir las jineteadas deberían informarse mejor”

Así se expresó Nicolás Aranda, jinete de Tunuyán y uno de los que representó a Mendoza en el Campeonato Internacional de jineteada del Festival de Jesús María 2026.

Tras la presentación del proyecto por parte de la diputada Laura Balsells Miró, que busca prohibir las jineteadas en todo el territorio provincial, Nicolás Aranda, jinete oriundo de Tunuyán, salió con las “espuelas puestas” y opinó al respecto.

“Si esta señora (Balsells Miró) no entiende de jineteadas debería tener un mejor asesoramiento, hay provincias como Córdoba que lo han decretado deporte, entonces lo que debería hacer es entender cómo es la actividad”, dijo Nicolás Aranda.

“Yo creo que en las jineteadas no hay sufrimiento de los animales como sí existe en otros deportes, que no solo maltratan sino que los exigen permanentemente a los animales como por ejemplo el polo”.

“Los caballos de jineteadas son animales que están en descanso prácticamente todo el día y semanas, se los utiliza a lo sumo uno o dos fines de semana para una jineteada de 12 segundos como máximo”.

“Los tropilleros que tienen estos caballos los tienen bajo un estricto régimen de comida adecuada, con sus libretas sanitarias al día, siempre con veterinarios que chequean cada día los animales”, detalló Aranda.

Respecto a los eventos de jineteadas que se realizan en Mendoza, el propio jinete dijo: “acá al festival que vas te encontrás con organizaciones impecables y se ve el cuidado que se les da a los caballos, siempre están con veterinarios que dan el visto bueno para que se pueda o no jinetear el ejemplar”.

“Estaría bueno que así como buscan prohibir la jineteada en Mendoza, también aparezca alguno que pida que se declare a la jineteada como un deporte en la provincia”, finalizó Nicolás Aranda, de Tunuyán y que viene de participar del Campeonato Internacional de Doma, en el Festival de Jesús María.