Árboles caídos, casas anegadas, y desborde de cloacas, fueron el resultado de la fuerte tormenta de anoche en Mendoza

Los departamentos mas afectados por las contingencias climáticas fueron Godoy Cruz y Guaymallén.
La Dirección de Defensa Civil confirmó un total de 22 novedades ocasionadas por las fuertes lluvias que comenzaron en la noche de ayer lunes. Árboles y ramas caídas, hogares anegados, desborde de cloacas, y transformadores y cables cortados, fueron algunos de los daños que generó la tormenta.
Dentro del relevamiento realizado por los departamentos, Godoy Cruz y Guaymallén fueron los más afectados.
Capital
Árboles/ramas caídas: 2
Viviendas anegadas: 0
Desborde de cloacas: 0
Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 2
Total: 4 daños registrados.
Las Heras
Árboles/ramas caídas: 1
Viviendas anegadas: 1
Desborde de cloacas: 1
Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 0
Total: 3 daños registrados.
Guaymallén
Árboles/ramas caídas: 0
Viviendas anegadas: 1
Desborde de cloacas: 2
Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 3
Total: 6 daños registrados.
Godoy Cruz
Árboles/ramas caídas: 0
Viviendas anegadas:0
Desborde de cloacas:0
Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 5
Total: 5 daños registrados.
Maipú
Árboles/ramas caídas: 2
Viviendas anegadas: 0
Desborde de cloacas: 0
Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 2
Total: 4 daños registrados.
Fuente: MDZ on line