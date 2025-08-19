Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 19, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 19, 2025

logo el cuco digital

Árboles caídos, casas anegadas, y desborde de cloacas, fueron el resultado de la fuerte tormenta de anoche en Mendoza

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Los departamentos mas afectados por las contingencias climáticas fueron Godoy Cruz y Guaymallén.

La Dirección de Defensa Civil confirmó un total de 22 novedades ocasionadas por las fuertes lluvias que comenzaron en la noche de ayer lunes. Árboles y ramas caídas, hogares anegados, desborde de cloacas, y transformadores y cables cortados, fueron algunos de los daños que generó la tormenta.

Dentro del relevamiento realizado por los departamentos, Godoy Cruz y Guaymallén fueron los más afectados.

Capital
Árboles/ramas caídas: 2
Viviendas anegadas: 0
Desborde de cloacas: 0
Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 2
Total: 4 daños registrados.

Las Heras
Árboles/ramas caídas: 1
Viviendas anegadas: 1
Desborde de cloacas: 1
Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 0
Total: 3 daños registrados.

Guaymallén
Árboles/ramas caídas: 0
Viviendas anegadas: 1
Desborde de cloacas: 2
Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 3
Total: 6 daños registrados.

Godoy Cruz
Árboles/ramas caídas: 0
Viviendas anegadas:0
Desborde de cloacas:0
Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 5
Total: 5 daños registrados.

Maipú
Árboles/ramas caídas: 2
Viviendas anegadas: 0
Desborde de cloacas: 0
Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 2
Total: 4 daños registrados.

Fuente: MDZ on line

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

El joven que golpeó a su novia en Tunuyán, va a seguir detenido: su defensa aseguró que sufre todo tipo de violencia dentro del penal

Una riña callejera en San Carlos termino con un herido grave: recibió un disparo en la cabeza

Dos abuelos resultaron lesionados tras un accidente en San Carlos

Un bebé de un año se tragó un tornillo y se encuentra internado en el hospital Scaravelli

Una ex reina acusada penalmente tras sus dichos por la muerte de un hombre en Tunuyán

Narcomenudeo en Tunuyán: dos hombres que operaban en la zona de la Sidrera quedaron detenidos

Drugstore de Valle de Uco en crisis: entre alquiler e impuestos pagan casi 2 millones mensuales 

Una mujer fue asaltada en Tunuyán, la atacaron con un cuchillo y le robaron las pertenencias

Video: la policía busca a dos mecheras que quedaron grabadas tras robar un peluche en San Carlos

Tupungato: ingresó al patio de una casa para robar y fue detenido por la policía 

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO