Árboles caídos, casas anegadas, y desborde de cloacas, fueron el resultado de la fuerte tormenta de anoche en Mendoza

Los departamentos mas afectados por las contingencias climáticas fueron Godoy Cruz y Guaymallén.

La Dirección de Defensa Civil confirmó un total de 22 novedades ocasionadas por las fuertes lluvias que comenzaron en la noche de ayer lunes. Árboles y ramas caídas, hogares anegados, desborde de cloacas, y transformadores y cables cortados, fueron algunos de los daños que generó la tormenta.

Dentro del relevamiento realizado por los departamentos, Godoy Cruz y Guaymallén fueron los más afectados.

Capital

Árboles/ramas caídas: 2

Viviendas anegadas: 0

Desborde de cloacas: 0

Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 2

Total: 4 daños registrados.

Las Heras

Árboles/ramas caídas: 1

Viviendas anegadas: 1

Desborde de cloacas: 1

Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 0

Total: 3 daños registrados.

Guaymallén

Árboles/ramas caídas: 0

Viviendas anegadas: 1

Desborde de cloacas: 2

Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 3

Total: 6 daños registrados.

Godoy Cruz

Árboles/ramas caídas: 0

Viviendas anegadas:0

Desborde de cloacas:0

Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 5

Total: 5 daños registrados.

Maipú

Árboles/ramas caídas: 2

Viviendas anegadas: 0

Desborde de cloacas: 0

Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 2

Total: 4 daños registrados.

Fuente: MDZ on line