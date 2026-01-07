Árboles caídos, granizo y lluvias, fueron algunas de las consecuencias de las tormentas que afectaron al Valle de Uco y parte de la provincia

Durante la jornada de ayer, se registraron tormentas en toda la provincia de Mendoza. Desde Defensa Civil brindaron un informe de todos los daños relevados.

El Valle de Uco no estuvo exento de estos eventos climáticos, con resultados diversos. En distintos puntos solo se registraron lluvias con algo de viento; sin embargo, en otras zonas se produjo la precipitación de un granizo pequeño y la caída de algunos árboles.

En el caso de los departamentos de San Carlos y Tunuyán, solo se registró la caída de granizo; sin embargo, en Tupungato, además de lo anterior, también se produjo la caída de cinco árboles y treinta ramas.

Los datos del resto de la provincia

Novedades por tormentas y viento del día 06/01.

Santa Rosa:

-Árboles caídos: 30.

-Postes caídos: 06.

Se registraron cortes de energía eléctrica por sectores.

Total: 36.

Rivadavia:

-Árboles caídos: 04.

-Ramas caídas: 06.

Total: 10.

Se registró caída de granizo en los siguientes Departamentos:

-San Rafael con mayor afectación.

-Santa Rosa. (granizo pequeño).

En total en toda la provincia se registraron 81 novedades y Defensa Civil mantiene su estado de alerta.