Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 7, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 7, 2026

logo el cuco digital

Árboles caídos, granizo y lluvias, fueron algunas de las consecuencias de las tormentas que afectaron al Valle de Uco y parte de la provincia

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Durante la jornada de ayer, se registraron tormentas en toda la provincia de Mendoza. Desde Defensa Civil brindaron un informe de todos los daños relevados.

El Valle de Uco no estuvo exento de estos eventos climáticos, con resultados diversos. En distintos puntos solo se registraron lluvias con algo de viento; sin embargo, en otras zonas se produjo la precipitación de un granizo pequeño y la caída de algunos árboles.

En el caso de los departamentos de San Carlos y Tunuyán, solo se registró la caída de granizo; sin embargo, en Tupungato, además de lo anterior, también se produjo la caída de cinco árboles y treinta ramas.

Los datos del resto de la provincia

Novedades por tormentas y viento del día 06/01.

Santa Rosa:

-Árboles caídos: 30.

-Postes caídos: 06.

Se registraron cortes de energía eléctrica por sectores.

Total: 36.

Rivadavia:

-Árboles caídos: 04.

-Ramas caídas: 06.

Total: 10.

Se registró caída de granizo en los siguientes Departamentos:

-San Rafael con mayor afectación.

-Santa Rosa. (granizo pequeño).

En total en toda la provincia se registraron 81 novedades y Defensa Civil mantiene su estado de alerta.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Despedida al pequeño “Lolo” Rosales Galdame, mientras su mamá sigue internada tras el trágico accidente

Piden cadena de oración por María José Galdame tras trágico accidente en Potrerillos

“Bronca y tristeza”: Robaron una camioneta en la puerta de un Hospital y piden ayuda para recuperarla

Un accidente vial entre una moto y una camioneta en Eugenio Bustos, deja el saldo de un herido leve

Gran gesto: Jesús Salinas, un camionero de Tunuyán encontró un bolso con plata y lo devolvió

Pidieron entrar al baño y le robaron una suma de dinero a un abuelo de 86 años

La primera beba de 2026 nació en Mendoza ¿En qué hospital la recibieron?

Tupungato: un ciclista resultó herido tras ser embestido por una camioneta

Aumentaron los pasajes: estos son los nuevos precios para viajar a Mendoza desde el Valle de Uco

Año Nuevo: cuatro fiestas clandestinas desactivadas y 80 inspecciones en la provincia

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO