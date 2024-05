Argentina registra el consumo de carne más bajo de los últimos 30 años: ¿Cómo está la situación en Valle de Uco?

El país se posiciona como uno de los principales productores del mundo.

Argentina registra actualmente, una situación muy complicada respecto al consumo de carne vacuna, está en el nivel más bajo de los últimos 30 años, según como lo indican las cifras de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).

Desde la Ciccra, indican que los principales motivos, que llevaron a esta situación, fueron la pérdida del poder adquisitivo del salario y los cambios en el hábito de consumo, ya que muchos optaron por la carne de cerdo o el pollo, que son más económicos.

Por esta situación, desde El Cuco Digital, salimos a recorrer diferentes carnicerías del Valle de Uco, las cuales representan a diferentes estatus sociales.

Donde las realidades encontradas fueron totalmente distintas, una carnicería de uno de los barrios más populares del departamento de Tunuyán, su propietario comentó que “las ventas han caído muchísimo, la gente ya no compra por kilos, ahora viene y te pide $1000 o $2000 de molida, un bife, dos osobucos y nada más”.

“En mi caso antes para los fines de semana bajaba dos o tres res para tener stock y vender, hoy con suerte vendo una completa”, aseguró el carnicero del barrio.

Por otro lado, una carnicería ubicada en pleno centro de Tunuyán, explicó que “las ventas se han mermado, pero en mi caso, se sigue vendiendo, cubro los gastos, es verdad que no se vende el asado como antes u otros cortes como blanda, pero si se incrementó mucho la molida y también sale mucho pollo y cerdo”.

Por último, otro carnicero del departamento de Tunuyán, comentó que “yo las ventas no las he perdido, sigo vendiendo igual, mis clientes siguen viniendo y eso me permite decir que por ahora las ventas las tengo normal”.

Precio promedio de cortes de carnes en Valle de Uco

• Blanda desde los $7000

• Asado de primera desde los $7000

• Asado de segunda desde los $6500

• Asado con hueso $5000

• Costeletas desde los $5500

• Cerdo desde los $3500

• Pollo desde los $2000