Arranca la temporada 2026 en el Hipódromo de Mendoza: este domingo se corre el preparatorio del Vendimia

La primera reunión del año ofrecerá un total de 10 carreras.

Con un total de 10 carreras, con el clásico “Carnaval” y el preparatorio para la Vendimia 2026, este domingo vuelve la acción a la Catedral del Turf, en calle Montes de Oca, en Godoy Cruz. En esta primera reunión estarán algunos de los mejores caballos que tiene la provincia y también la región de Cuyo.

Desde la organización informaron que la primera de las competencias está prevista para las 11 de la mañana, mientras que la última se disputará a partir de las 17:45 horas. Las puertas del hipódromo se abrirán desde las 8 de la mañana.

Una de las carreras destacadas de la jornada será el premio “Carnaval”, sobre la distancia de 1100 metros, que tendrá en los partidores a Wizard Foot, caballo que pertenece al Stud Don Cristóbal de Tupungato y será llevado en riendas por Damián Ledesma.

En tanto, para el “Preparatorio” de la Vendimia 2026 estará Vientos del Sur, quien también defiende los colores del Stud Don Cristóbal y será montado por Damián Ledesma.

Cronograma de carreras

1ra carrera – 1100 metros – 11 horas

(Perdedoras)

1-Ultra Komos

2-Crazy Abby

3-Maxmoi

4-My Sweet Baby

5-Yalti Hit

6-India Yamile

2da carrera – 1200 netros – 11.45 horas

(Perdedores)

1-Le Pera

2-Spiritual Drink

3-First Arrived

4-Hi Ultra

5-Hotelabeja

6-Alogaray

7-Soy Parte

8-Liberty Walk

9-French B

10-Vasquito Terco

3ra carrera – 1200 metros – 12.30 horas

(Ganadoras de una y dos carreras)

1-Amor Cósmico

2-Stressed Out

3-Casserta

4-Hola Frank

5-Invitala

6-Etrutia Song

4ta carrera – 1200 metros – 13.15 horas

(Ganadores de una y dos)

1-Puerto Miami

2-It’s My Life

3-Grande Hit

4-Latin Jazz

5-Don Sereno

6-French Frank

5ta carrera – 400 metros – 14 horas

(Concertada)

1-Tuvo Suerte

2-Perfecto Key

3-Loco Por Este

6ta carrera – 1500 metros – 14.45 horas

(Ganadores de una y dos)

1-Elche

2-Estero Stripes

3-Master Yoda

4-Costabal

5-Camorrero Scat

7ma carrera – 600 metros – 15.30 horas

(Debutantes)

1-Blue Yasmeen

2-Doña Galera

3-Embest

4-Loquito Key

5-Mato Grosso

6-Amiguito Luna Andina

8va carrera – 1100 metros – 16-15 horas

Clásico: “Carnaval”

1-Praia Do Forte

2-Mojadito

3-Wizard Foot

4-Petals

5-Ethical Cleric

9na carrera – 1600 metros – 17 horas

Especial: “Preparatorio Vendimia”

1-French Champion

2-Vientos del Sur

3-Del Otario

4-No Lo Soñe

5-El Giardinetto

6-Cape To Rio

7-Fortín Chaco

10ma carrera – 425 metros – 17.45 horas

Clásico: “Apertura Temporada Cuadreras”

1-Le Parc

2-Ipolito

3-Giant Circle