Arranca la temporada 2026 en el Hipódromo de Mendoza: este domingo se corre el preparatorio del Vendimia

La primera reunión del año ofrecerá un total de 10 carreras.
Con un total de 10 carreras, con el clásico “Carnaval” y el preparatorio para la Vendimia 2026, este domingo vuelve la acción a la Catedral del Turf, en calle Montes de Oca, en Godoy Cruz. En esta primera reunión estarán algunos de los mejores caballos que tiene la provincia y también la región de Cuyo.
Desde la organización informaron que la primera de las competencias está prevista para las 11 de la mañana, mientras que la última se disputará a partir de las 17:45 horas. Las puertas del hipódromo se abrirán desde las 8 de la mañana.
Una de las carreras destacadas de la jornada será el premio “Carnaval”, sobre la distancia de 1100 metros, que tendrá en los partidores a Wizard Foot, caballo que pertenece al Stud Don Cristóbal de Tupungato y será llevado en riendas por Damián Ledesma.
En tanto, para el “Preparatorio” de la Vendimia 2026 estará Vientos del Sur, quien también defiende los colores del Stud Don Cristóbal y será montado por Damián Ledesma.
Cronograma de carreras
1ra carrera – 1100 metros – 11 horas
(Perdedoras)
1-Ultra Komos
2-Crazy Abby
3-Maxmoi
4-My Sweet Baby
5-Yalti Hit
6-India Yamile
2da carrera – 1200 netros – 11.45 horas
(Perdedores)
1-Le Pera
2-Spiritual Drink
3-First Arrived
4-Hi Ultra
5-Hotelabeja
6-Alogaray
7-Soy Parte
8-Liberty Walk
9-French B
10-Vasquito Terco
3ra carrera – 1200 metros – 12.30 horas
(Ganadoras de una y dos carreras)
1-Amor Cósmico
2-Stressed Out
3-Casserta
4-Hola Frank
5-Invitala
6-Etrutia Song
4ta carrera – 1200 metros – 13.15 horas
(Ganadores de una y dos)
1-Puerto Miami
2-It’s My Life
3-Grande Hit
4-Latin Jazz
5-Don Sereno
6-French Frank
5ta carrera – 400 metros – 14 horas
(Concertada)
1-Tuvo Suerte
2-Perfecto Key
3-Loco Por Este
6ta carrera – 1500 metros – 14.45 horas
(Ganadores de una y dos)
1-Elche
2-Estero Stripes
3-Master Yoda
4-Costabal
5-Camorrero Scat
7ma carrera – 600 metros – 15.30 horas
(Debutantes)
1-Blue Yasmeen
2-Doña Galera
3-Embest
4-Loquito Key
5-Mato Grosso
6-Amiguito Luna Andina
8va carrera – 1100 metros – 16-15 horas
Clásico: “Carnaval”
1-Praia Do Forte
2-Mojadito
3-Wizard Foot
4-Petals
5-Ethical Cleric
9na carrera – 1600 metros – 17 horas
Especial: “Preparatorio Vendimia”
1-French Champion
2-Vientos del Sur
3-Del Otario
4-No Lo Soñe
5-El Giardinetto
6-Cape To Rio
7-Fortín Chaco
10ma carrera – 425 metros – 17.45 horas
Clásico: “Apertura Temporada Cuadreras”
1-Le Parc
2-Ipolito
3-Giant Circle