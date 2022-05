Arrancó el Hot Sale: novedades, cómo comprar y medidas de seguridad para evitar inconvenientes

La maratón de descuentos será hasta el 1 de junio.

Este lunes arrancó el Hot Sale 2022 . El evento de venta online está organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico , y tendrá lugar en el sitio oficial www.hotsale.com.ar el 30 y 31 de mayo y el 01 de junio. Durante esos días, los usuarios podrán encontrar descuentos para las marcas más importantes de comercio electrónico del país.

En esta edición participarán más de 1.000 empresas y marcas líderes, que realizarán importantes descuentos en miles de productos y servicios en las categorías: Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Alimentos y Bebidas; Cosmética y

Belleza; Automotriz; Bebés y Niños; Emprendedores; Servicios y varios, para todas aquellas personas que realicen sus compras en forma online.

Novedades 2022

● Live shopping: luego del éxito en el último CyberMonday, el streaming en vivo hace su

debut en Hot Sale. Las marcas participantes podrán mostrar sus productos en una

transmisión de alta calidad a los usuarios. Esto representa una gran oportunidad para

aquellos que estén en duda si adquirir o no un producto, ya que podrán verlo, analizarlo,

hacer preguntas en un chat y evaluar cuál es la mejor opción para su necesidad, además

de preguntar por stock y opciones de un mismo producto. Las transmisiones se

realizarán los días lunes 30 y martes 31 de mayo, entre las 19.00 y las 21.30hs de cada

día.

● Historias: los usuarios encontrarán en la página principal del evento, un carrusel de

historias similar al de redes sociales, donde podrán ver ofertas de último momento de

las marcas participantes, que se irán actualizando durante los tres días. Además, habrá

una historia exclusiva de Hot Sale, donde se podrán encontrar todas las comunicaciones

oficiales, para no perderse ninguna oportunidad.

● Mega Ofertas top estrella: los usuarios podrán acceder a esta sección en la home del

sitio para visualizar los productos participantes con ofertas destacadas y no sólo las

marcas, cómo se podía observar en ediciones anteriores. De esta forma, podrán

comparar productos de distintas marcas y las mejores ofertas.

● MegaOfertas Bomba: una vez por día, durante los tres días de evento, se anunciarán

descuentos especiales en distintas categorías a las 12:00hs del mediodía. Las

MegaOfertas Bomba estarán disponibles sólo por una hora y/o hasta agotar stock.

● Contenidos destacados: también estará disponible una landing page con ofertas

destacadas de las marcas participantes. De esta forma, el usuario encontrará variedad

de contenido visual con texto explicativo sobre ofertas destacadas, todo en un sólo lugar.

● Más clickeados: en esta sección, los usuarios podrán acceder a un ranking de los

productos más clickeados, para que vean que es lo que más está generando interés

entre otros usuarios y conocer las mejores oportunidades. Además, se podrán filtrar por

categorías.

● Nuevos filtros: la web tendrá nuevos filtros más funcionales y fáciles de usar, para que

el usuario pueda comparar ofertas de distintas marcas de una forma sencilla. Entre los

filtros destacados, se encuentra el de cuotas sin interés, descuento por volumen (2×1,

3×2, etc), orden por precios de menor a mayor, talles, colores, entre otros.

¿Cómo aprovechar al máximo el Hot Sale?

Antes de la compra

● Registrarse en el sitio de Hot Sale para estar entre los primeros en recibir novedades.

● Seguir las cuentas oficiales de Instagram, Twitter, Facebook y Tik Tok para estar al tanto

de las últimas novedades y ofertas del evento.

● Corroborar con qué medios de pago tenés facilidades en cuanto a la financiación de tu

compra (por ejemplo, posibilidades de pagar en cuotas con y sin interés).

● Por seguridad, acceder a las marcas que participan del evento únicamente a través del

sitio de Hot Sale.

● En caso de encontrar un producto de interés, comprarlo en el momento. Si se decide

volver más tarde, muy probablemente ya se haya vendido. Las ofertas, en muchos, casos

tienen stock limitado.

● Es importante organizarse: para lograr el punto anterior, armar previamente un listado

de productos que le gustaría adquirir durante el Hot Sale y utilizarlo para organizar las

compras.

● Si se elige un medio de pago en efectivo para abonar la compra, realizarlo cuanto antes

para que el envío no se demore.

Al cerrar la compra

● Analizar las opciones de envío disponibles y los tiempos de entrega antes de finalizar la

compra. Estas opciones pueden variar dependiendo del producto que se compre y de la

zona geográfica en la que se encuentre el usuario.

● Hacer un correcto seguimiento del pedido. Corroborar que los datos de contacto

ingresados sean los correctos, muchas veces el email es clave para un seguimiento

correcto, corroborar que se use una cuenta activa Anotar el número de pedido y el

código de seguimiento de envío al momento de cerrar la compra que servirá para

rastrear el paquete.

● Verificar las políticas de cambios y devoluciones de cada tienda para conocer las

opciones si no se está conforme con el producto.

● En caso de algún inconveniente en la compra, comunicarse directamente con la empresa

en cuestión para que los ayude a resolverlo.

Medidas de seguridad al realizar una compra

Para evitar cualquier inconveniente a la hora de realizar una compra por internet, vale la pena

tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Siempre ingresar a las empresas adheridas al evento a través de la web oficial de

Hot Sale: esto asegura que no es una página falsa ¿Qué mirar en la pantalla de la marca a la que le vas a realizar la compra?

● En la parte superior derecha de la pantalla, al lado del símbolo de Internet, tenés

que encontrar un candado amarillo. Esto significa que el sitio web que estás

visitando es seguro. Si no aparece, entonces no tiene una conexión segura con tu

navegador. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para

realizar el pago, no en la home.

● Si la URL de la página empieza con https://, estás en una página segura; si la URL

empieza con http://, la página no es segura.

● Si la barra de direcciones del navegador es de color verde, podés estar seguro de

que la página web es de la entidad que dice ser. Esta característica debe

visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home. Datos del vendedor

● Hay que mirar la información de contacto, ya que si ésta es extraña o proviene

de un país que no tiene nada que ver con la marca del producto, entonces no es

confiable.

● Menciones legales: el editor de un sitio web, el autor de un blog o el comerciante

de una tienda online debe anunciar las menciones legales en su página web. Ya

que sino, se lo considera un sitio ilegal. Prácticas a tener en cuenta

● Verificar que la URL es correcta.

● Siempre una excelente práctica es la de escribir directamente la url en el

navegador, en lugar de llegar a ella a través de enlaces disponibles desde páginas

de terceros o correos electrónicos.

● A la hora de comprar, proporcionar sólo la información absolutamente

imprescindible para la operación. Si alguna tienda online solicita

obligatoriamente información que no se considere como esencial, entonces es

mejor realizar tu compra en otro sitio.

● Llevar un registro escrito de las transacciones, es una práctica muy buena. Así se

conserva la información que el establecimiento remita acerca de tu compra así

como el nombre, datos del negocio y los términos legales de tu compra. Como

precaución, conserva esta información hasta que termine el período de garantía

del producto.

● Redirecciones: no es raro que un sitio web no confiable redirija al internauta

hacia sitios chinos y norcoreanos. Este tipo de sitios no tienen ningún valor.

Cómo hacer un reclamo en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor

-Web oficial para hacer un reclamo: www.argentina.gob.ar

-Teléfono: 0800-666-1518

-Correo electrónico: [email protected]

De lunes a viernes de 9 a 18 hs

¿Qué se necesita para realizar un reclamo? Se requiere contar con la documentación

disponible relacionada con el bien o servicio: factura o ticket de compra, certificado de garantía,

contrato, presupuesto, orden de servicio, etc. Estos datos serán útiles en la audiencia de

conciliación.