febrero 14, 2026

Arroyo Negro: un choque en cadena dejó a una persona herida

El hecho ocurrió minutos antes de las 13.30.

Tres vehículos chocaron en cadena, sobre la Ruta 40, a escasos metros del puente del Arroyo Negro. Como consecuencia del hecho, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital Tagatelli, informaron las autoridades.

En el lugar trabaja personal de Tránsito Municipal de San Carlos y personal de Comisaría 41 de La Consulta. Por el momento se desconocen las mecánicas del accidente, que involucró a los tres vehículos que se trasladaban de norte a sur.

Se pide precaución para circular por la zona debido a que hay personal trabajando en el hecho y los vehículos permanecen sobre la calzada.

