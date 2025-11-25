Asambleas Vecinales de toda la provincia convocan a marchar en defensa del Agua: mañana la Legislatura define San Jorge

La protesta se llevará adelante desde las 10 de la mañana.

Vecinos y vecinas de toda la provincia marcharán mañana miércoles 26 de noviembre, a las 09:30 horas, a la Legislatura provincial, para manifestar su rechazo al proyecto San Jorge y en defensa del agua.

La convocatoria llega desde distintos sectores, vinculados a vecinos que defienden el agua y los bienes comunes.

La protesta se da en el marco de la posible aprobación del proyecto minero San Jorge en la Camara de Diputados, lo cual ha generado controversias, sobre todo a partir del estudio de impacto ambiental y las audiencias públicas llevadas adelante.