Así dejaban su voto los cuatro candidatos a intendente de San Carlos

Alejandro Morillas, Juanchi Torres, Silvio Pannocchia y Marcelo Romano ya emitieron su sufragio.

San Carlos es uno de los siete departamentos que hoy eligen a sus próximos intendentes y concejales.

Teniendo en cuenta que el actual mandatario, Rolando Scanio, no va por la reelección, el departamento conocerá a su nuevo jefe comunal este domingo.

Son cuatro los ccandidatos que compiten en las urnas: Alejandro Morillas (Encuentro por San Carlos), Juanchi Torres (Frente Elegí), Silvio Pannocchia (Cambia Mendoza) y Marcelo Romano (Partido Verde). Todos ya votaron.

Morillas

Morillas votó, en el colegio Santa Rosa de Lima hasta donde llegó junto a sus tres hijos que votaron en la misma mesa , y acompañado también por su esposa y nieto.

Torres

Por su parte, luego de sufragar, Torres dedicó unas palabras a la comunidad. “Quiero decirles que no todo vale en la política y creo necesario contarles de corazón, que no he rifado mis convicciones que sigo parado en el mismo lugar” y lanzó: “no estoy en el acuerdiamo miserable de algunos sectores que dicen ser parte del peronismo, y que le hacen tanto daño a San Carlos”.

“Desde los 18 años milito en el mismo lugar, soy peronista y he acompañado a cada uno, a cada una de las candidatas, sin esquivarle zapatillas y militancia.Así seguiré, con más fuerzas construyendo y abrazando a cada compañero y compañeras que se sume”, completó.

Pannocchia

Antes de emitir su voto, en el colegio Santa Rosa de Lima, el candidato a intendente del departamento del Valle de Uco, por el Frente Cambia Mendoza Nuevos Rumbos, habló de un momento que puede ser histórico para el departamento.

“Necesitamos que cada vez más los sancarlinos puedan creer que podemos estar mejor y no naturalizar que lo que hemos vivido en estos últimos años tiene que ser una conducta que va a estar siempre”, enfatizó Pannocchia.

El candidato a intendente comentó que cree que San Carlos merece saldar una deuda histórica, que tiene que ver que muchos sancarlinos han tenido que vivir sin las condiciones básicas para estar contenidos. “Hoy, San Carlos merece tener un desarrollo armónico con una buena distribución de los recursos. Se acaba la impunidad en el departamento y quien cometió irregularidades deberá ir preso.”

“Hemos trabajado para llevar un mensaje de esperanza, de optimismo, una propuesta clara de gobierno, con un modelo de gestión totalmente distinto a la actual gestión. Estamos sumamente competitivos”, finalizó.

Romano

El ex legislador dejó su voto en el distrito de Chilecito y luego posteó una foto en redes, pero no hizo ningún comentario.