Así se encuentra el paso a Chile durante este jueves

Se podrá cruzar al vecino país durante las 24 horas del día.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país durante las 24 horas, con portación obligatoria de cadenas.

El pronóstico de Contingencias Climáticas señala para este jueves una jornada con cielo despejado en cordillera. Las temperaturas son los siguientes: