Así se encuentra el paso a Chile durante este sábado

Según la información brindada desde el Sistema Cristo Redentor, los pasos fronterizos mendocinos, están habilitados para todo tipo de vehículos.

La información marca que el Paso Cristo Redentor, se encuentra abierto de 09 a 21 horas, para transportes de carga, ómnibus y particulares, con portación obligatoria de cadenas.

Las temperaturas en alta montaña son las siguientes.

Uspallata -2°C, Punta de Vaca -07°, Puente del Inca -11° y Las Cuevas -12°.

Por otra parte, el Paso El Pehuenche también se encuentra habilitado.