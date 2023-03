Astroturismo: más de 100 aficionados observaron las bondades del cielo tupungatino desde El Cristo Rey

En Los Cerillos se reunieron residentes y turistas a disfrutar de una de las experiencias turísticas del departamento, que permite sentirse más cerca de las estrellas y del universo.

La tarde noche del viernes pasado se realizó el evento astral inmersivo sobre la base del Cristo Rey del Valle, donde el divulgador científico, Walter García, compartió con los presentes su conocimiento y pasión por la ciencia; invitando a descubrir durante casi 3 horas las particularidades visuales que regala el firmamento en sus distintas estaciones, según avanza la edad del sistema solar.

La propuesta Astroturismo se viene desarrollando desde 2019, con variaciones de locaciones y fechas, según el calendario Municipal y de la Asociación “El Firmamento” lo dispongan.

García es el fundador de la organización mencionada, la que se define como un grupo de astrónomos amateurs que desde el 2001 se dedican a la divulgación de la ciencia astronómica en todos los ámbitos; en ese año iniciaron sus actividades en la Ciudad de Buenos Aires hasta el 2009 donde El Firmamento se trasladó a la Ciudad de Mendoza para continuar, hasta la actualidad, en su difusión y aprendizaje a través de eventos, salidas, capacitaciones y visitas a establecimientos educativos, entre otros.

Sobre el encuentro de este feriado el divulgador refirió, “Ha sido extraordinario porque ha tenido una gran recepción y aceptación, que haya habido tanta gente es muy bueno porque en sí los mejores cielos son cuando las temperaturas descienden”.

En el evento los participantes se maravillaron con distintas observaciones especiales, el orador explicó que una de ellas fue “…el Star Train o `tren de estrellas´”, vulgarmente dicho; no son estrellas que se están desplazando en el cielo, sino que en realidad son satélites artificiales que pone el empresario Elon Musk, con su empresa SpaceX, que cada cohete lanza más de 60 satélites en un momento, bueno justamente lo que hemos visto es el resultado del último lanzamiento que pasó como si fuese un tren, la gente podía ver segmentado como si fuese una línea de puntitos luminosos. A su vez lo que les fascinó al ser el cielo de Tupungato diáfano, se ve muy claramente la nube de Magallanes, que son galaxias satélites que orbitan alrededor de nuestra vía láctea”.

Destacando la tarea de García, la Directora de Turismo, Carolina Aguilar, expresó “Es un gran conocedor, de hecho es un enamorado de Tupungato por un cielo tan nítido, por algo el significado de su nombre Mirador de Estrellas”.

Los asistentes de la velada arribaron al lugar pasadas las 20 horas, algunos para mayor comodidad llevaron sus reposeras, acudieron con binoculares, telescopios, por recomendación llevaban abrigos, no faltaron los termos y el mate, importantes para un refrigerio en las primeras horas, porque después muchos reemplazaron la infusión de yerba por una degustación de vinos que se preparó en un stand de Turismo.

Entre los participantes estaba Claudio Roca, un visitante oriundo de Tigre que aprovechó su estadía en Mendoza para conocer el oasis del Valle, “Estaba de regreso hacia mi casa y decidí pasar por aquí. En la hostería donde estaba parando les pregunté qué podía visitar y directamente me dieron todo un programa que tenía Turismo en Tupungato y me encantaron todas las propuestas, así que les escribí por WhatsApp para anotarme en Enoturismo en la mañana y Senderismo por la tarde, allí me convencieron también de hacer esto maravilloso de Astroturismo con este cielo”.

El turista estaba exultante de lo vivido, “Aquí estoy disfrutando porque la verdad ha sido distinto todo el día y la gente es maravillosa, fue muy amable, amena, como me han tratado. Como se ven las cosas, la amplitud del Valle, esto me parece asombroso, cómo explican”.

Además, aprovechó la ocasión para invitar a quienes no conocen el lugar diciendo, “No saben lo que se están perdiendo, es hermosa toda la zona, realmente lo recomiendo al turismo nacional e internacional, para que conozcan todo lo que tenemos, la amplía vegetación y la buena onda”.

Los Secretos de Carina

Carina es una región (constelación) del Hemisferio Sur Celeste pudiendo ser vista en la latitud donde está ubicado nuestro país.

Es muy rica en cuerpos celestes como cúmulos y nebulosas.

El divulgador García desasnó sobre sus secretos, primero realizó una introducción para reconocer esa región en el cielo, con el objetivo que los asistentes puedan distinguirla en su magnificencia, a su vez se brindaron instrumentos ópticos para que las personas puedan ver los cuerpos celestes.

“Justo esa noche Carina se eleva muy en vertical es una de las 88 regiones más ricas en cúmulos de nebulosas, galaxias, hay mucho para observar.”

Fuente: Municipalidad de Tupungato