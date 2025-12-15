Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 15, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 15, 2025

logo el cuco digital

Asueto para los empleados públicos nacionales, el Ejecutivo lo dispuso para los días 24 y 31 de diciembre

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Los trabajadores estatales nacionales, no deberán asistir a sus lugares de trabajo en la previa de las fiestas.

El Poder Ejecutivo Nacional dispuso asueto para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025, según se publicó este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 883/2025.

La medida, firmada por el presidente de la Nación Javier Milei, establece que los trabajadores estatales no deberán concurrir a sus lugares de trabajo en las vísperas de Navidad y Año Nuevo.

Sin embargo, el decreto aclara que la disposición no resulta aplicable a las entidades bancarias ni a las empresas y entidades financieras sujetas al régimen de la Ley de Entidades Financieras.

De acuerdo con los considerandos de la norma, los titulares de cada jurisdicción determinarán el personal que deberá prestar servicios de guardia mínimos que aseguren el cumplimiento de los servicios esenciales. Esto implica que áreas críticas como salud, seguridad y atención ciudadana deberán mantener dotaciones mínimas operativas.

El decreto se fundamenta en las facultades conferidas al Poder Ejecutivo para organizar el funcionamiento de la administración pública y establece que las guardias mínimas deberán garantizar la continuidad de las prestaciones consideradas indispensables para la población.

La norma entrará en vigencia a partir de su publicación y aplicará a todos los organismos de la administración centralizada y descentralizada del Estado nacional.

Fuente: Diario El Sol

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Detuvieron en Tunuyán a dos personas por vender obleas de GNC y RTO falsificadas

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas: hay un menor herido

Una mujer de 80 años fallecida y un menor en grave estado en el accidente de esta mañana en la Ruta 143

Alfredo Cornejo: “Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo”

Estos son los precios de las entradas para el Festival de la Tonada y la Vendimia: hay tarifas especiales para tunuyaninos

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas. Noticia en desarrollo

La historia de Colonia Las Rosas que llegó a TN y ya es famosa en todo el país

Tupungato: mientras dormía y los vecinos intentaban despertarla le robaron la bicicleta

El Senado adelantó el tratamiento de San Jorge: mirá la sesión en vivo

Tunuyán: manejaba un auto sin papeles e intentó escapar de un control de Preventores

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO