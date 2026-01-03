Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 3, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 3, 2026

logo el cuco digital

Ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela: aseguran haber capturado a Maduro

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La Vicepresidenta admitió desconocer el paradero y exige pruebas de vida.

Esta madrugada, la capital de Venezuela se conmocionó cuando comenzaron a escucharse explosiones y el vuelo de aviones a baja altura. Poco después se supo que se trataba de un ataque de los Estados Unidos. El propio presidente norteamericano Donald Trump lo confirmaba a través de su red social donde sostenía que fuerzas estadounidenses han capturado al presidente constitucional venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores y los sacaron del país.

El gobierno venezolano denunció “la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América” y convocó “a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista”.

El gobierno bolivariano declaró “el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional” y llamó a “pasar de inmediato a la lucha armada“.

“Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista”, publicó.

Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a través de un mensaje que se transmitió por la cadena de noticias Telesur, reconoció que el país fue objeto de “un ataque aéreo brutal” y aseguró que se desconoce el paradero del presidente Maduro.

Mientras amanecía en Venezuela, el gobierno local emitió un comunicado donde sostuvieron que “este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”. Incluso afirma que “tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”.

En este momento ha comenzado a aglutinarse gente frente al Palacio Miraflores, sede del gobierno venezolano, que llega para repudiar el ataque y reclamar la libertad de Maduro y su esposa.

Fuente: Página 12

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un niño de San Carlos falleció en un accidente: viajaba con su mamá por la ruta 7

Grave accidente en Tupungato: un obrero sufrió la amputación de un brazo

Araña lobo o “cascotera”: pueden impresionarnos pero son muy beneficiosas, y en general, poco agresivas

Despedida al pequeño “Lolo” Rosales Galdame, mientras su mamá sigue internada tras el trágico accidente

Piden cadena de oración por María José Galdame tras trágico accidente en Potrerillos

Volcó una camioneta con 6 ocupantes a bordo en San Carlos: uno de los heridos fue trasladado al Scaravelli

Tunuyán: un enfrentamiento entre bandas por conflictos de vieja data dejó a un hombre herido con arma blanca

Se incendió una avícola en Eugenio Bustos: se quemaron varios electrodomésticos

Padre e hija que enfermaron de Botulismo aún permanecen internados: cuál es su estado

El Banco Nación depositó dinero por error en diferentes cuentas: piden no usarlo porque en breve llegará el descuento

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO