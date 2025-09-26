¡Atención! Alerta por tormentas con granizo y fuertes vientos para las primeras horas de la tarde

Cabe destacar, que desde Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza informaron que este viernes habrá “tormentas severas en sectores del llano”.

Este viernes, Defensa Civil informó la presencia de viento zonda en sectores específicos de la provincia de Mendoza como en precordillera de Luján, Las Heras y zona baja de Malargüe.

Además, desde el organismo informaron que los departamentos afectados por fuertes ráfagas de viento Sur, serán Lavalle, La Paz, San Martín, Santa Rosa y el Este de Las Heras.

Por otro lado, se prevé un frente de tormentas que impactará principalmente en el Valle de Uco, extendiéndose hacia San Rafael, la zona Este y el Gran Mendoza. Las precipitaciones se mantendrán activas hasta la madrugada, con mayor intensidad entre las 05:00 y las 06:00 horas. No se descarta la posible caída de granizo, especialmente en el Valle de Uco y en la zona Este.

Cabe destacar que el pronóstico de Contingencia Climáticas indica para hoy un día ‘Nubosidad variable e inestable con lluvias y tormentas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera. Tormentas severas en sectores del llano”.

Pronóstico extendido

Viernes 26/09:

Viento: Durante la mañana hasta las 10:00-11:00 hs., viento norte afectando Santa Rosa y La Paz. Viento Zonda desde las 11:00-12:00 hs., en precordillera, y desde las 14:00 hs., en Malargüe y Valle de Uspallata (leve) hasta las 19:00 hs.

Viento del frente Sur desde las 14:00 hs., en zona Sur y 15:00-16:00 hs., en zona Norte, con velocidades de 55-60 km/h hacia las 17:00 hs., persistiendo hasta las 02:00 hs., del Sábado. Afectará toda la provincia.

Nubosidad: Actualmente nublado/seminublado en Malargüe, resto despejado. Desde las 14:00 hs., inicio de convección con tormentas comenzando en Valle de Uco, extendiéndose a San Rafael y posteriormente a zona Este y Gran Mendoza. Precipitaciones hasta la madrugada (05:00-06:00 hs.). No se descarta la caída de granizo, especialmente en Valle de Uco y zona Este.

Alta Montaña: Mal tiempo instalado en el Sur, extendiéndose hacia zona central y Norte durante el día y la noche.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 24-25°C.

Mínima (Malargüe y Valle de Uco): 6°C.

Mínima (Norte y resto del Sur): 10-11°C.

Sábado 27/09:

Viento: Brisa leve norte-sur desde las 15:00 hs., hasta medianoche, afectando zona Este y Sur.

Nubosidad:Amanece nublado en Valle de Uco y Gran Mendoza sin precipitaciones. Mejora progresiva desde las 09:00 hs., resto despejado.

Alta Montaña: Despejado completamente.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 19°C.

Mínima (Malargüe y Valle de Uco): 1°C.

Mínima (Norte y Sur): 6-7°C.

Domingo 28/09:

Viento:Leve de norte-sur de 10:00 a 21:00 hs., afectando zona Este y Sur, más moderado en la franja Este provincial.

Nubosidad: Seminublado en zona Sur, resto despejado.

Alta Montaña: Seminubosidad iniciando en sector Sur, extendiéndose luego a zona Central y Norte.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 23-24°C.

Mínima (Valle de Uco y Malargüe): 4°C.

Mínima (Norte y Sur): 8°C.