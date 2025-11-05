Facebook X-twitter Youtube Instagram

¡Atención artistas tunuyaninos! Se dictará un taller para aprender a crear música

La capacitación es libre, gratuita y abierta a toda la comunidad. El Municipio de Tunuyán continúa impulsando espacios de formación artística que promuevan la participación, el desarrollo creativo y el acceso igualitario a la cultura. Estas acciones fortalecen el vínculo entre artistas, vecinos y vecinas, y consolidan una comunidad más expresiva, inclusiva y conectada.

El próximo 14 de noviembre, el programa Cultura Capacita abre un nuevo espacio para quienes deseen transformar una idea en canción. El encuentro estará a cargo de Marcelo Zoloa, músico y compositor de la banda mendocina Bela Lugosi, y se realizará en el Centro de Congresos y Exposiciones, a las 19:00 horas.

Durante el taller se compartirán herramientas para la creación, desarrollo e interpretación de una canción, además de explorar distintas formas de autogestión de proyectos artísticos. Será una oportunidad para experimentar sonidos, descubrir nuevas formas de expresión y fortalecer el vínculo con la música desde la práctica.

Bela Lugosi, banda fundada en Mendoza en 1993, ha recorrido escenarios de todo el país y compartido fechas con artistas como Las Pelotas, Fito Páez y Charly García. Su estilo fusiona rock argentino, pop, reggae y folk, y su trayectoria se caracteriza por una fuerte impronta independiente y autogestiva. Marcelo Zoloa, guitarrista y voz principal, ha sido parte del grupo desde sus inicios, consolidando una propuesta artística que combina sensibilidad, técnica y compromiso con la cultura local.

