Atención Ciudad: el Quirófano Móvil de Esterilización de Animales Domésticos atenderá en el Callejón Aguado

En caso que el clima presente condiciones adversas el servicio quedará suspendido.

La Municipalidad de Tupungato informó que el Quirófano Móvil de Esterilización de Animales Domésticos atenderá en el Callejón Aguado a las 08:00 horas y se realizarán 10 esterilizaciones el día martes 16 de septiembre en el ingreso al Callejón y el miércoles 17 y jueves 18 en el final del Callejón.

REQUISITOS





Animales

-8 horas de ayuno sólido.

-Hembras: no deben estar preñadas, ni amamantando y no deben haber tenido crías dentro de los 60 días anteriores.

-Felinos: contenidos en canil, bolso o mochila

-Caninos deben estar con collar y correa

Humano responsable

-Ser mayor de 18 años. Un turno por persona, según orden de llegada.