Atención Ciudad: mañana atenderá el Quirófano Móvil de Mascotas

En caso que el clima presente condiciones adversas el servicio quedará suspendido.
La Municipalidad de Tupungato informó que mañana jueves 6 de noviembre atenderá el Quirófano Móvil de Esterilización de Animales Domésticos en el Polideportivo Municipal en Ciudad a partir de las 08:00 horas.
Las personas interesadas podrán acceder a un turno por persona.
Requisitos para las mascotas
-8 horas de ayuno sólido.
-Hembras: no deben estar preñadas, ni amamantando y no deben haber tenido crías dentro de los 60 días anteriores.
-Felinos: contenidos en canil, bolso o mochila
-Caninos deben estar con collar y correa
Requisitos para el humano responsable
-Ser mayor de 18 años.
-Concurrir con una manta que será utilizada para abrigar al animal luego de la operación.