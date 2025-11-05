Facebook X-twitter Youtube Instagram

Atención Ciudad: mañana atenderá el Quirófano Móvil de Mascotas

En caso que el clima presente condiciones adversas el servicio quedará suspendido.

La Municipalidad de Tupungato informó que mañana jueves 6 de noviembre atenderá el Quirófano Móvil de Esterilización de Animales Domésticos en el Polideportivo Municipal en Ciudad a partir de las 08:00 horas. 

Las personas interesadas podrán acceder a un turno por persona. 

Requisitos para las mascotas

-8 horas de ayuno sólido.

-Hembras: no deben estar preñadas, ni amamantando y no deben haber tenido crías dentro de los 60 días anteriores.

-Felinos: contenidos en canil, bolso o mochila

-Caninos deben estar con collar y correa

Requisitos para el humano responsable

-Ser mayor de 18 años.

-Concurrir con una manta que será utilizada para abrigar al animal luego de la operación.

