¡Atención conductores! se encuentra cortado el tránsito en calle Pueyrredón, entre Echeverría y San Martín

Desde el municipio se solicita a vecinos y vecinas paciencia durante el desarrollo de los trabajos y se recomienda circular con precaución por las zonas aledañas.

La Municipalidad de Tunuyán informó que se encuentra cortado el tránsito en calle Pueyrredón, entre Echeverría y San Martín, debido al avance de obras de infraestructura.

El corte afecta la calle lateral a la Plaza Departamental San Martín, donde se llevan a cabo mejoras integrales que incluyen la renovación de servicios básicos, veredas y adoquinado, en el marco del plan de modernización urbana.