enero 23, 2026

logo el cuco digital
Atención! Edemsa informa cortes de energía en los tres departamentos de Valle de Uco

Mantenimiento preventivo.

Miércoles 21/01/2026

Las Heras

– En la Lateral Oeste del Acceso Norte, entre calles Manuel A. Sáez y Pedro Pascual Segura. De 10.00 a 13.00 h.

– En calle Quintana, hacia el este de callejón Arenas. En el barrio San Lorenzo II y zonas aledañas; El Algarrobal. De 14.30 a 18.30 h.

– En el pasaje Spirilli, hacia el oeste de Dr. Moreno. En calle Lujan al Norte de Pasaje Spirilli, y adyacencias; El Resguardo. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

– En calle La Florida, hacia el sur de El Bajo, y áreas adyacentes; Barrancas. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

– En la intersección de calle Montenegro con Proyectada V299. En calle Andrés Soria y adyacencias; El Vergel. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Estrada, entre Colón y Morón. En calle Morón, entre Colón y Cortadera, y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

– En calle Doña Anita, hacia el este del Corredor Productivo; El Totoral. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

– En calle Juan Aveiro, hacia el sur de San Julián; Vista Flores. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Roque Sáenz Peña, Roca, French y Fray Luis Beltrán. De 10.30 a 14.30 h.

San Carlos

– En calle Leopoldo Suárez, entre Arequipa y Malvinas Argentinas; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

– En calle La Izuelina, hacia el este de Ferrer; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.

– Entre calle N°4, Paso de Arena, Puesto Molero y Puesto Quevedo; Punta de Agua. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles Dorrego, Castelli, Ceferino Namuncurá y Ricardo Rojas. De 8.30 a 12.30 h.

– En la Ruta Nacional N°143, entre calles Juan Cobos Este y Neme; Villa Atuel. De 9.00 a 13.00 h.

Malargüe

– En calle Capdeville, entre Villa del Milagro y Santa Cruz. De 9.15 a 13.15 h.

